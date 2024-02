Archives “empruntées” : Joe Biden échappe au procès

Des avocats de Joe Biden avaient découvert des documents frappés de la mention « top secret » dans des locaux du think tank Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, fondé par Biden et abrité par l'université de Pennsylvanie, à l'occasion d'un déménagement, en novembre 2022.

Une trouvaille assez gênante, puisque ces dossiers auraient dû être remis aux Archives nationales américaines lorsque Biden a quitté son poste de vice-président de Barack Obama, entre 2009 et 2017. Ils portaient notamment sur la révolution de Maïdan, en Ukraine, en 2014, l'invasion de la Crimée par la Russie, la même année, et l'accord nucléaire iranien de 2015. Et n'avaient rien à faire en possession de l'ancien vice-président...

Pas de poursuites

Le procureur spécial Robert Hur a rendu sa décision ce jeudi 8 février : il ne recommande pas de poursuites à l'encontre de l'actuel président des États-Unis pour avoir délibérément emporté des documents classés « top secret » en 2017.

Après 15 mois d'enquête et d'audiences, dont celle de Biden, Robert Hur a conclu que ce dernier était « bien intentionné ». Par ailleurs, la réaction rapide de ses équipes fin 2022, ainsi que sa coopération à la procédure de retour des documents ont joué en sa faveur.

Dans son rapport, Hur précise cependant que le comportement du président « a présenté des risques sérieux pour la sécurité nationale, étant donnée la vulnérabilité des informations sensibles, exposées à une perte ou à un vol par des adversaires des États-Unis ». Toutefois, il n'a pas pu déterminer la date exacte de récupération des documents, qui ont pu être apportés au domicile de Biden alors qu'il était encore vice-président.

Biden, lors de son audition, a assuré qu'il n'avait pas partagé d'informations confidentielles, mais reconnu qu'il aurait dû être plus attentif aux dossiers déplacés par ses équipes.

Un cadeau pour Biden ?

Le non-lieu accordé à Joe Biden fait évidemment penser aux 37 chefs d'accusation retenus contre Donald Trump, épinglé pour sa part par les Archives nationales américaines à sa sortie de la Maison-Blanche et accusé d'avoir emporté avec lui des documents, dont certains classés confidentiels, relatifs à son mandat.

La procédure de récupération des documents s'est moins bien déroulée, toutefois, puisque les Archives nationales ont dû faire appel à la justice, et même au FBI, pour perquisitionner une des résidences privées de Trump, en Floride.

Sur son réseau social Trust Social, Trump n'a pas manqué de souligner la différence entre les deux décisions : « Voici la preuve que ce système est à deux vitesses et que la comparution est sélective et inconstitutionnelle. »

Malgré son choix de ne pas recommander de poursuites, le procureur Robert Hur n'a pas été tendre avec le président des États-Unis. Dans son rapport, il souligne ainsi que Biden est « un homme âgé avec une mémoire défaillante ». Pour appuyer son diagnostic, Hur indique que l'homme politique avait oublié les dates de son mandat de vice-président, mais aussi celle de la mort de son fils Beau Biden, des suites d'un cancer du cerveau en 2015.

Réagissant aux propos du procureur, Biden a précisé que sa mémoire était « fonctionnelle » et a nié avoir conservé volontairement les documents classifiés, rapporte Reuters. Les avocats du président, pour leur part, ont souligné que le rapport comportait des commentaires « inappropriés ». Ces derniers pourraient influer sur les chances de réélection de Joe Biden, en novembre prochain. La question de son âge (81 ans) revient régulièrement, notamment dans les arguments de son rival, Donald Trump (77 ans).

