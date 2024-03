The Batman : le scénario n'est pas un plagiat, selon la justice

En octobre 2022, le scénariste et dessinateur américain Chris Wozniak portait plainte contre la société de production Warner Brothers, filiale du groupe Warner Bros Discovery, également propriétaire de DC Comics. Il accusait le producteur du film The Batman d'avoir tiré le scénario du long-métrage d'une histoire qu'il avait signée dans les années 1990, intitulée The Ultimate Riddle (L'énigme ultime).

Dans ce récit, le Sphinx, aussi appelé l'Homme-mystère, super-vilain intelligent et pervers, s'en prend à Gotham City, et Batman découvre qu'un réseau mafieux tire les ficelles de l'administration... L'histoire signée par Wozniak fut proposée aux éditeurs de DC Comics à plusieurs reprises entre 1990 et 1999, selon lui, sans jamais être exploitée.

Chris Wozniak a tout de même travaillé pour l'éditeur, dans les années 1990, intervenant comme dessinateur sur des épisodes de The Spectre, Hawk and Dove ou Justice League Europe.

L'auteur-dessinateur indiquait dans sa plainte qu'il avait été « estomaqué » en découvrant le film The Batman, au moment de sa sortie. Il présentait plusieurs ressemblances, flagrantes selon lui, entre le long-métrage et son histoire, comme « les indices et énigmes » disséminés sur le parcours de Batman ou encore une armée de criminels au service d'un vilain.

Avant sa plainte, Chris Wozniak s'était rapproché, en août 2022, du Bureau du Copyright américain, afin de faire enregistrer son récit, dont il datait la création à 1990. Comme le précise VitalLaw, l'auteur avait laissé vide le champ relatif aux éventuels emprunts à d'autres œuvres protégées par le droit d'auteur. Le Bureau du Copyright avait validé la démarche de Wozniak...

Une infraction au copyright

Ce mercredi 27 mars, le juge Paul Engelmayer a déclaré que le scénario de The Batman n'était pas une copie du récit de Wozniak, et que Warner Brothers n'en avait tiré aucun élément en particulier. D'après son jugement, les ressemblances évoquées par l'auteur sont insuffisantes pour caractériser un cas de plagiat.

À ses yeux, Wozniak lui-même serait plutôt coupable d'infraction au copyright, après l'enregistrement de son histoire auprès du Copyright Office, laquelle « exploite largement des personnages et des éléments de l'univers de Batman, elle en est même truffée ». Pour le juge, ce point a été « fatal » aux allégations de l'auteur.

Par ailleurs, Engelmayer estime que les arguments de Wozniak relatifs à une consultation de son récit pour nourrir le scénario de The Batman, officiellement cosigné par Matt Reeves et Peter Craig, n'étaient pas assez solides.

« Nous contestons la décision de la cour et nous étudions nos possibilités pour la suite », a expliqué Terry Parker, l'avocat de Chris Wozniak, auprès de l'agence Reuters.

Photographie : Jeffrey Wright (le commissaire Gordon) et Robert Pattinson (Batman) dans The Batman, 2022