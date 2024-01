Le procès de l'agresseur de Salman Rushdie reporté

À compter de ce 8 janvier 2024, Hadi Matar, auteur d'une violente agression de l'écrivain Salman Rushdie, devait être jugé pour tentative de meurtre au second degré (non prémédité) et d'agression au second degré (ce qui implique la volonté de blesser).

Mais l'annonce de la publication d'un court ouvrage sur l’attaque, Le Couteau, attendu en avril prochain dans les librairies, a chamboulé l'organisation de ce procès très surveillé.

Un livre à lire

Ce mercredi 3 janvier, un juge du comté de Chautauqua, David W. Foley, a tranché : l'ouverture du procès est reportée, le temps de laisser à la défense de Hadi Matar la possibilité de consulter l'ouvrage de Salman Rushdie à paraître.

Nathaniel Barone, l'avocat de l'agresseur, avait souligné la veille qu'un tel livre constituait une preuve potentielle, et qu'elle devait être accessible à son client et à lui-même, afin de préparer au mieux la défense de l'accusé. La décision de ce 3 janvier permet ainsi à Barone et Matar d'accéder au manuscrit du Couteau, avant même sa publication.

Le procureur en chef Jason Schmidt a indiqué qu'il avait lui-même réclamé le manuscrit l'année dernière, après avoir appris son existence. Sans succès : les représentants de Rushdie ont opposé le droit d'auteur pour refuser la communication.

Ce texte sera publié en France, par les éditions Gallimard, et dans le monde entier le 18 avril 2024, une parution internationale particulièrement attendue.

« Frustrant »

Le procureur en chef a indiqué à l'Associated Press que le report de l'ouverture du procès était « frustrant », d'autant plus que, d'après lui et ses collègues, le manuscrit n'aura que peu d'importance pendant le procès. L'agression du 12 août 2022 s'est en effet déroulé en public, fournissant de nombreux témoins, et a même été filmée.

À LIRE - Salman Rushdie reçoit le Prix André Malraux 2023

« Être contraint de relancer la machine judiciaire dans quelques mois, pour tout remettre en place, est à mon avis une incroyable perte de temps et de ressources pour le comté, mais je peux assurer au public que cela ne changera pas la conclusion du procès », a affirmé Jason Schmidt dans un communiqué.

Devant la cour, l'avocat Nathaniel Barone avait défendu son droit d'accéder aux pièces relatives à l'agression. « Il ne s'agit pas seulement du livre. J'ai la possibilité d'accéder à chaque note de Rushdie. Chaque discussion, chaque enregistrement, tous les éléments relatifs à ce livre. »

Pour l'instant, la nouvelle date d'ouverture du procès n'est pas encore connue.

Photographie : Salman Rushdie, le 18 mai 2023 à New York (PEN America, courtesy of Getty Images)