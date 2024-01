2024 est aussi une nouvelle année... pour les librairies

On commence par les naissances, avec la première librairie de Chatenay-Malabry dans les Hauts-de-Seine, et ce grâce à la générosité des donateurs de la campagne de financement lancée pour faire de ce projet une réalité. C'est celui de Vanessa Colnot, châtenaisienne et éditrice scolaire qui a choisi la voie de la reconversion.

Des passionnés se lancent

L'Îlot Livres sera une librairie offrant un large éventail de genres littéraires, des espaces de lecture, ainsi que des événements culturels et une gamme de papeterie locale. Le soutien financier a été demandé pour assumer les travaux nécessaires, afin de transformer un local de 95 m² en espace accueillant et accessible, mais aussi pour assurer la viabilité de la librairie, enrichir son offre en livres et jeux, et proposer des ateliers créatifs. La future librairie à dépassé l'objectif minimal de 10.000 €, avec 11.305 € et 210 contributeurs.

La campagne a été prolongée jusqu'au 31 janvier 2024 avec un nouvel objectif de 15.000 €. L'inauguration de L'Îlot Livres est prévue pour février 2024.

À Bonnétable dans la Sarthe, c'est une librairie spécialisée dans les mangas et salon de thé qui est née en ce début janvier. Le passionné du genre venu du japon qui lance Mangasie, c'est Yann Flouvat, 42 ans, accompagné de sa mère Jocelyne. Le commerce, situé dans un espace de 230 m² sur trois niveaux, propose une large sélection de mangas à lire sur place ou à acheter, accompagnés de pâtisseries locales et boissons chaudes.

En plus de vendre des livres, figurines et tee-shirts, Yann Flouvat envisage d'organiser des soirées découvertes et autres événements pour faire connaître l'univers des mangas. Le salon de thé offrira également des jeux de cartes et de société, reflétant son ambition de créer un lieu convivial pour les amateurs de mangas et ceux désireux de découvrir ce genre.

Manga toujours, avec Kévin Desné qui ouvre Hyo Manga, une librairie spécialisée dans le genre d'Eiichirō Oda, avec le même objectif que Yann Flouvat : « Allier passion et travail ». Cet ancien pompier durant quinze ans a ouvert sa structure le 1er décembre dernier, 60 route de Paris à Mesnil-Esnard, près de Rouen en Seine-Maritime. Installée à côté d'une autre boutique avec laquelle elle communique, elle offre une gamme variée de mangas, figurines, posters et autres cartes.

S'engager

On quitte la Seine-Maritime et le manga, mais pas la Normandie, avec une nouvelle librairie destinée aux plus jeunes, qui a été inaugurée le 16 janvier dernier, et s'est installée à Vernon dans l'Eure, plus précisément 8 rue des Tanneurs. Cerises et moineaux est portée par Adèle Feltgen et Claire Gallais, et propose des livres pour enfants jusqu'à 12 ans, des jouets, des jeux, ainsi qu'un rayon sur la parentalité et des livres pour enfants avec troubles de l'apprentissage.

Une librairie sauvée à Bordeaux, une autre ferme en Corse

Le duo entend répondre à la demande locale en livres et jouets adaptés au handicap. Elles ont récolté plus de 6000 € via une cagnotte participative, et fêteront avec ceux qui veulent le début de cette nouvelle aventure le 3 février prochain.

Mireille Voron a de son côté, récemment, ouvert son café librairie situé dans sa maison d'enfance, une ancienne ferme familiale depuis 1913 de Chazelles-sur-Lyon en Auvergne-Rhône-Alpes, La Maison bleue. Elle propose une variété de livres, dont des coups de cœur personnels de Mireille, ainsi qu'une terrasse, un salon de thé, et des pâtisseries maison.

Cette dernière, passionnée de livres et ancienne éducatrice pour personnes handicapées, souhaite que ce lieu soit un espace de rencontre et de partage autour de la lecture. La Maison bleue accueillera des expositions et animations, collaborant avec des auteurs et artistes locaux pour des soirées thématiques et autres ateliers.

Une approche plus engagée cette fois, avec Didier, Céline, Guillaume et Mathieu ont ouvert une librairie coopérative et autogérée, La Librairie de David et Louise, dans une ancienne boulangerie à Caulnes, près de Dinan en Bretagne. Un professeur de français retraité, une juriste, un boulanger et un éleveur de chèvres qui visent à rendre la culture accessible à tous, en vendant des livres à prix coûtant et offrant des remises significatives.

Une sélection éclectique de 1000 références et près de 700 auteurs, notamment en BD, poésie, roman, sociologie et politique. Les associés prévoient d'étendre leur offre culturelle à la musique, et encouragent les membres de la communauté à se joindre à leur effort coopératif.

Fermeture et reprise

À Fismes en revanche, ville qui a vu naître Albert Uderzo dans le département de la Marne, la librairie H & M a annoncé sa liquidation judiciaire, après une courte période d'activité depuis sa reprise par Myriam Hachard en juin 2022. L'équipe a exprimé sa tristesse et sa gratitude envers ses fidèles clients.

La librairie, située près de la mairie et anciennement gérée par le maire Charles Gossard, représentait la réalisation d'un rêve pour Myriam Hachard, qui souhaitait depuis longtemps diriger une telle structure. Le maire de la commune, qui est le propriétaire du bâtiment, espère le lancement d'un nouveau projet sous peu.

Justine Caux, elle, reprend la librairie La Salicorne et le Rhinocéros, située au premier étage des Halles Biomonde, à Fougères en Ille-et-Vilaine. Après une expérience dans l'édition et le commerce bio, elle reprend le flambeau de Cécile Lavoisier.

La librairie, généraliste propose des livres neufs et d'occasion, avec une sélection axée sur l'écologie, le féminisme et les luttes sociales. Justine Caux prévoit d'élargir le rayon papeterie et jeux, et d'organiser des ateliers et lectures pour les enfants.

Quand les librairies innovent

De nouvelles librairies naissent, certaines meurent, d'autres sont reprises, et d'autres encore entendent de se développer : La Librairie Modeste à La Chartre-sur-le-Loir dans la Sarthe, dirigée par Frédéric Mignon, propose désormais un service de commande de livres neufs. Les clients peuvent à présent passer commande de trois façons : en ligne via le site lalibrairie.com avec la librairie comme lieu de livraison, par email à contact@lalibrairiemodeste.com, ou directement en boutique au 25, rue Nationale.

La librairie La Procure, installée 8 place Bellecour à Lyon, organise elle rien de moins que son festival BD du 17 janvier au 3 février, comprenant dix décors miniatures en 3D, et huit séances de dédicaces. Écologie, les enfants dans la guerre, Jérusalem et Lyon avec ses rues et ses femmes d'exception au programme. Le festival se clôturera avec des quiz pour adultes et enfants, ainsi qu'une possibilité de créer sa propre BD dans les lieux magiques de Harry Potter.

La librairie La Chouette qui lit, installée à Marciac dans le Gers, a prévu d'organiser des après-midi ludiques une fois par mois. Ce 11 janvier, c'était une soirée sur le thème du cyberharcèlement au cinéma de la ville qui a été organisée, avec la projection du film, #SalePute, suivi d'une rencontre et d'une séance de dédicace avec Myriam Leroy, co-réalisatrice et écrivaine de Les yeux rouges.

Enfin, la librairie Manga Kat Angoulême, inaugurée en 2023 et la plus grande librairie de mangas en Nouvelle Aquitaine, annonce son partenariat avec les éditions Vega Dupuis pour le festival de bandes dessinées d'Angoulême. Les festivités comprennent des expositions de planches sur le thème de la guerre dans les mangas, ainsi que des dessins originaux sur shikishi des auteurs de séries Vega Dupuis en provenance du Japon.

Un programme de dédicaces riche, avec la présence d'auteurs tels que Lief, Goroglin, Le Chef Otaku, Miriam Bonastre Tur, Kenny Ruiz, Mathieu Reynes, et d'autres. En outre, la librairie accueillera des auteurs d'autres horizons, notamment Mimo, des auteurs BD franco-belges, Romain et Reno Lemaire, Caly, Julie Proust Tanguy, Silki, et même Rintaro, une légende vivante de l'animation japonaise. Chaque après-midi, les élèves de la Human Academy d'Angoulême proposeront par ailleurs des portraits façon manga au 1er étage de la librairie.

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY SA 2.0)