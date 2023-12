Les librairies italiennes, entre nouvelles structures et fermetures historiques

Le groupe Feltrinelli possède l'une des chaînes de librairies les plus développées en Italie. Récemment, il a inauguré une nouvelle librairie à Venise, dans le quartier de San Polo. S'exprimant auprès de l'agence de presse italienne Ansa, Alessandra Carra, administratrice déléguée du groupe, a déclaré : « Nous aspirions depuis longtemps à nous installer dans le centre historique et recherchions un quartier encore habité par les résidents locaux. »

Parmi les ouvertures récentes du groupe, on compte celles de Naples et de Lucques, et trois autres librairies sont prévues pour le premier trimestre de 2024. « Nous y croyons, malgré les difficultés », a commenté Carlo Feltrinelli, président du groupe, lors d'un entretien avec Ansa. Et d'ajouter que « le secteur du livre rencontre des difficultés, l'inflation et l'instabilité politique et économique ayant un impact négatif sur le marché ».

Le modèle Ubik : un fort ancrage territorial

Le groupe Feltrinelli continue de se développer, quand la franchise Ubik, créée en 2007 et appartenant au groupe Messaggerie, connaît également une expansion notable. En 2023, elle a atteint le cap des 150 librairies, éparpillées à travers l'Italie, notamment dans les centres historiques des villes de province.

Selon un communiqué de presse de la franchise, « [d]epuis sa création, Ubik s'est donné pour mission de développer un vaste réseau de librairies. Le nom Ubik, tiré du mot latin ubique signifiant “partout”, reflète l'ambition de la franchise d'assurer une présence étendue sur le territoire national ».

Dans le quartier de Fiera Milanocity, une nouvelle librairie Ubik a ouvert ses portes dans l'immeuble Monte Rosa 91, rénové selon les plans du célèbre architecte Renzo Piano. Ce nouveau concept « allie un centre d’affaires au potentiel commercial d'un lieu de rencontre ». Outre une librairie de 250 mètres carrés, l'établissement propose de nombreux autres espaces, dont un auditorium, des salles de réunion et un espace de restauration. « Mais il s'agira avant tout d'une librairie de proximité », précise Marco Sarti, le directeur.

« Plus qu'un cinéma et plus qu'une librairie »

Le Groupe Giunti, troisième acteur majeur du secteur éditorial en Italie, a récemment inauguré une librairie à Florence : la librairie-cinéma Giunti Odeon, située à l'intérieur de l'emblématique cinéma Odeon. Après un an de rénovation, la restauration du Palazzo dello Strozzino, une initiative de la famille Germani qui dirige le cinéma depuis 1936, en collaboration avec Giunti Editore, est désormais achevée.

Ce nouvel espace combine une salle de cinéma équipée de deux écrans et une librairie située entièrement au rez-de-chaussée. Conformément à l'esprit des librairies Giunti, elle offre un vaste choix de livres, avec une spécialisation notable dans les domaines du cinéma et des arts figuratifs, ainsi qu'une large section de livres en anglais. Au total, la librairie compte près de 50.000 volumes.

Giunti Odeon se veut également un lieu d’exposition culturelle. Sergio Giunti, s'exprimant auprès de l'agence de presse Ansa, décrit cette nouvelle structure comme « bien plus qu'un cinéma et qu'une librairie : un espace vital favorisant le dialogue entre les différentes voix de la ville et du pays, un lieu de rencontre pour des expériences culturelles diverses et cosmopolites, fidèle à la tradition internationale de Florence ».

Une fermeture historique à Naples

De nombreuses librairies, surtout celles appartenant à des chaînes, ouvrent leurs portes, tandis que d'autres ferment, comme la librairie historique Fiorentino à Naples, située à Calata Trinità. Cette librairie, fréquentée par le critique et philosophe italien du XXe siècle Benedetto Croce, était une institution culturelle emblématique pour la ville. Malheureusement, elle n'a pas pu échapper à la fermeture.

Ce phénomène n'est malheureusement pas un cas isolé. Selon le journal Il Mattino, dix librairies historiques ont fermé à Naples au cours des dix dernières années, témoignant d'une tendance négative qui ne touche pas seulement la capitale de la Campanie, mais aussi la plupart des grandes villes du sud de l'Italie.

Cependant, à Naples, les librairies ont toujours joué un rôle crucial, voire fondamental, dans la diffusion du savoir. Elles ont toujours été des points de référence pour la culture locale et la vie universitaire.

La passion des collectionneurs

Parmi les librairies italiennes, certaines petites structures, dirigées par des libraires-antiquaires, se démarquent par leur caractère unique. C'est le cas de la librairie Drogheria 28 à Trieste, gérée par Simone Volpato depuis dix ans, devenue un lieu de prédilection pour les collectionneurs du nord-est de l'Italie.

Simone explique à l'agence Ansa : « Le libraire de livres anciens doit savoir raconter des histoires, et les collectionneurs les recherchent, prêts à les acquérir à des prix élevés. » Ces récits peuvent concerner, par exemple, les bibliothèques de grands écrivains, telles que celle d'Italo Svevo.

En explorant les bancarelle (stands de livres), les librairies, et les maisons privées, Simone a rassemblé ce qu'il qualifie de « détritus littéraires du XXe siècle », produits à Trieste. Parmi ces trésors, on trouve des exemplaires uniques comme Una vit' d'Italo Svevo, le Canzoniere d'Umberto Saba, et les lettres de Bobi Bazlen à Saba, très prisés des connaisseurs.

Il souligne que « la littérature du XXe siècle est particulièrement populaire : Pasolini, Calvino, Saba, par exemple ».

Crédits photo : anja_johnson - Venice Carniva / Domaine public