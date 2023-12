Que s'est il passé ce dernier mois dans le merveilleux monde des librairies ?

Des naissances de librairie, avec pour débuter, une bien belle histoire : à Loudéac en Côtes-d'Armor, sept ans et demi après avoir installé une boîte à livres la commune de 1000 habitants de Lanfains, Jessy Fouque, Mickaël Cann et leur fille Capucine ont inauguré leur librairie indépendante, L'histoire sans fin, le 10 novembre dernier. D'une simple cabane à livres, un projet familial où la première tient la boutique, le second administre.

Savoir prendre des risques

En Haute-Garonne cette fois, Olivier Maillard, déjà propriétaire d'une librairie à Montolieu dans l'Aude, a ouvert une nouvelle librairie, Tapage, au 38 rue de Vaure de la petite ville de Revel. L'offre : des livres d'occasion - classique, polars, science-fiction, littérature jeunesse, bandes dessinées et mangas. Ce dernier a choisi la ville de moins de 10.000 habitants pour son centre-ville non dominé par de grandes enseignes commerciales. L'ambition cette fois : faire de cette structure un lieu incontournable pour les amateurs de livres.

À LIRE - Les éditions Divergences ouvrent leur librairie au printemps 2024

Le microcosme à l'image du macrocosme, ou l'inverse : Le Neuvième Pays est une nouvelle librairie franco-allemande qui a ouvert début novembre dans le 6e arrondissement de Paris. Tenue par Sophie Semin, la librairie offre un large éventail de littérature mondiale, avec, on l'aura compris, une forte présence de titres germanophones. 69 m², autrefois occupés par une librairie de livres anciens, aujourd'hui entre livres en français, classiques, titres bilingues, pour enfants et des ouvrages sur les arts et la mode allemande.

L'Odyssée Bulle, une librairie spécialisée en bandes dessinées, a elle été officiellement inaugurée le 18 novembre à Saint-Étienne-de-Montluc, en Loire-Atlantique, entre le 5 et le 7, rue Jeanne d’Arc. La municipalité avait acquis le bâtiment en 2012 dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain. C'est le projet de librairie de Thierry Viaud qui a été choisi pour revitaliser cet espace. Un coût total de l'opération qui approche les 600.000 €, et espérons-le, une enseigne qui deviendra un point d'attraction pour les amateurs de bandes dessinées de la région.

La première librairie de la ville

Toujours en Loire-Atlantique, à Saint-André-des-Eaux plus précisément, les frères et soeurs, Carole et Nicolas Agamemnon ont ouvert La Serre aux Livres. La librairie familiale, située dans la salle communale du Parvis, offre 5000 ouvrages, dont un quart dédié aux mangas, et mettant un accent particulier sur la littérature jeunesse. En perspective : des ateliers et des rencontres avec des auteurs locaux, en plus de proposer des produits complémentaires comme des puzzles 3D.

Au Plessis-Robinson dans les Hauts-de-Seine, il s'agit de pas moins que la toute première librairie, Le A, ouverte le 21 novembre par Frédéric Neumage, est située au 88 avenue Charles de Gaulle, et propose 80 m² de romans, bandes dessinées, mangas, à quoi s'ajoute un rayon pour enfants. Frédéric Neumager, qui a suivi une formation, a choisi cette ville après une étude de marché, et bénéficie du soutien de la municipalité. La librairie prévoit d'organiser des signatures et des rencontres à partir de février.

À LIRE - Après cinquante ans de fermeture, une librairie renaît à Agen

L'engagement toujours, mais militant et non financier : La Bibliothèque Libre, une initiative autogérée libertaire à vocation révolutionnaire, a ouvert le 17 novembre dernier à Neuchâtel dans un ancien poste de commandement de la protection civile. Elle a été fondée suite à la fermeture d'un squat pour préserver son fonds bibliographique. Riche de centaines d'ouvrages, elle couvre des sujets variés allant de la littérature anarchiste aux théories queer. Elle vise à être un espace inclusif de partage de savoir et de réflexion militante.

Voler comme Peter Pan

Beaucoup de nouvelles réjouissantes, et malgré tout l'obligation d'évoquer les mauvaises : Bertrand Lacroix, propriétaire de la librairie L'Intrépide au Mans, n'avait pas besoin de ça. La librairie, actuellement en liquidation, a connu une hausse significative des vols, notamment de produits dérivés de comics et mangas, lors des premiers jours de démarques, les 10 et 11 novembre 2023. Il estime la perte à près de 10.000 € au cours des huit dernières années, en particulier lors des jours de braderie. L'intrépide a fermé définitivement ce 2 décembre...

Fermeture définitive de la librairie Graffiti également, à Castres dans le Tarn. Elle est prévue pour le 23 décembre, en raison de l'état de santé du propriétaire. Célèbre pour avoir éveillé une passion pour la lecture chez plusieurs générations, et pour la création du prix Goya il y a près de 30 ans, sa fermeture, qui se produit en même temps que la vente du local, représente une perte notable pour la communauté.

À LIRE - Lyon : l'emblématique librairie Diogène en danger

La librairie-café-restaurant Le Syndrome de Peter Pan située à Oullins, dans le sud-ouest de la métropole de Lyon, et ouverte depuis 2016, a également cessé ses activités. Pour liquider les articles restants, une grande braderie a été organisée par les propriétaires le 18 novembre dernier.

Lutte en Corse

Il y a cet instant où on comprend qu'il faut baisser les armes, et celui où il s'agit de se battre : la librairie des Palmiers à Ajaccio, ouverte depuis 114 ans, fermera le 23 décembre en raison de difficultés économiques et d'une concurrence accrue. Les quatre salariés, bouleversés par cette annonce soudaine et l'absence de communication avec la direction, se mobilisent pour sauver la librairie.

À LIRE - Le Bazar de l'Hôtel de Ville et sa librairie changent définitivement de propriétaire

Ils ont lancé trois pétitions, dont deux en ligne, et sollicitent le soutien de la population locale et des institutions. Les employés en appellent à une intervention publique et à des actions concrètes pour préserver ce point de vente historique, vital pour la culture à Ajaccio.

Renaissance française

Tout n'est jamais perdu, pour preuve les secondes naissances, comme celle d'Amélie Nothomb en écrivain-oiseaux ou la librairie Voyelles aux Sables-d'Olonne, qui a trouvé un repreneur en la personne de Vincent d’Hérouville, un ingénieur passionné de livres. Elle a été mise en vente par les actuels gérants Olivier Anselm, Thomas Savary et Guillaume Jaouen depuis août 2022. Le processus de vente a été complexe, incluant la vente des murs du local. Les gérants actuels continueront à gérer la librairie jusqu'au 24 décembre, avant de la transmettre au nouveau propriétaire, qui prévoit de la rebaptiser D’un livre à l’autre vers la mi-février, après des travaux de rénovation. Ils prévoient de conserver son aspect généraliste, tout en élargissant notamment le rayon de bande dessinée.

Danielle Jallet a elle repris la librairie du Val d'Allier, à Langogne en Lozère, succédant aux époux Agnès et Bernard Benoit, qui ont été libraires pendant 24 ans. Avant la reprise, Danielle Jallet a travaillé dans la librairie et a été soutenue par divers acteurs locaux, dont son ancien employeur Lionel Boudoussier, ainsi que des organismes tels que Pôle emploi et Relance. Elle est appuyée par une équipe comprenant Adrien et Camille, et recevra l'accompagnement des époux Benoit durant les premiers mois. Beau passage de relais.

À LIRE - Albin Michel inaugure sa nouvelle librairie au cœur de son Montparnasse

Enfin, une histoire de librairie : la lyonnaise Expérience, spécialisée en bande dessinée, a célébré son cinquantenaire, jusqu'à ce 2 décembre, avec une exposition gratuite au Théâtre Comédie Odéon de la ville, présentant une partie de ses archives. Fondée en 1973 par Adrienne Krikorian dans le centre-ville de Lyon, la librairie s'est installée en 1990 place Antonin Poncet et a accueilli de nombreux auteurs célèbres. L'esprit d'Adrienne Krikorian, disparue en 2020, a imprégné l'exposition, mettant en lumière son rôle de pionnière dans la promotion du 9e art.

Photographie : illustration, Yann Gar, CC BY-NC-ND 2.0