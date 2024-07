Deux nouvelles adresses pour les Libraires du Sud

La librairie Tintinnabule, spécialisée dans la littérature jeunesse, est tenue par Bianca et Marc, qui accueillent leurs clients du lundi au samedi. Avec ses 6300 références, elle propose un vaste choix de livres pour les enfants de tous âges jusqu'à 16 ans, ainsi que pour les adultes restés enfants.

Parmi les trésors proposés se trouvent des séries BD, des one-shot, des mangas shonen, shojo et seinen, ainsi qu'une large sélection de livres illustrés. Un rayon dédié aux ouvrages encyclopédiques et éducatifs est également à disposition, offrant des premiers livres et des livres d’éveil. La librairie propose également une sélection de romans allant des premières lectures aux grands classiques, ainsi que des ouvrages d'aventure et de science-fiction, garantissant ainsi des découvertes littéraires pour tous les goûts et tous les âges.

De son côté, la librairie Montfort à Vaison-la-Romaine revendique depuis 1995 son indépendance, son ancrage dans la ville et le territoire local, ainsi que sa contribution à la vie économique et culturelle de la région. Dominique, Sophie et Sarah sont les trois libraires qui font vivre ce commerce généraliste, qui offre aussi bien de la littérature française et étrangère que de la jeunesse, des BD, mangas et comics ou encore de la science-fiction, romans noirs et ouvrages de vie pratique.

Libraires du Sud, des livres et du soleil

Créée en 1998, l'association Libraires du Sud regroupe 80 librairies à travers le territoire. Son rôle dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est de renforcer la position des librairies indépendantes en tant qu'acteurs culturels et économiques clés. Tout au long de l'année, sur proposition de ses membres, l'association organise divers événements et animations dans les librairies de son réseau, attirant un public varié.

Parmi les initiatives phares de Libraires du Sud figurent des programmes tels qu'Automne en Librairies, Les Tournées générales, Le Prix Littéraire des Jeunes Marseillais (PLJM) et Jeunes en Librairie. L'association joue également un rôle crucial dans le soutien aux libraires professionnels, en facilitant l'échange d'informations et la formation de partenariats, notamment à travers des rencontres comme les Assises régionales de la librairie et On lirait le Sud.

Les actions culturelles et professionnelles de Libraires du Sud visent à encourager la lecture pour tous en mettant en lumière la production éditoriale contemporaine, à améliorer la visibilité de la profession et à renforcer les interactions entre libraires et autres professionnels du livre. L'association bénéficie du soutien de la Direction régionale des affaires culturelles (Drac), de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, de la ville de Marseille, du Conseil départemental du Vaucluse et de la Sofia.

Crédits image : Libraires du Sud / Librairie Montfort / Librairie Tintinnabule