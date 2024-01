Oui, faire vivre des librairies indépendantes en Seine-Saint-Denis est possible  

60 m2 pour une librairie généraliste devant la place du marché de Villemomble, à seulement 100 mètres de la station RER. Un emplacement stratégique donc, facilement accessible, et une ville entourée du Raincy, qui partage une frontière au nord-ouest, Gagny à l'est, et Neuilly-Plaisance et Neuilly-sur-Marne au sud, qui bordent la ville le long de la Marne. À l'ouest, elle est voisine de Bondy, autre commune importante de la Seine-Saint-Denis.

Une économie locale vivante

Jacques-Étienne Ully ne vient pas implanter une librairie dans la ville de près de 30.000 habitants, mais prend le relais de l'ancien Gulliver, installée depuis près de 30 ans : « Le propriétaire partait en retraite et recherchait un repreneur. Il nous a contactés après avoir essayé deux personnes avant », nous confie le propriétaire, non des murs, mais du fonds. Aucune continuité en revanche : il ne s'agissait pas d'une librairie généraliste, comme ce nouveau Folies d'encre, mais spécialisée dans la spiritualité.

Avec l'ancienne librairie Arthur reprise à Raincy en 2021, territoire collé à Villemomble et proche culturellement, l'occasion est d'établir une logique territoriale cohérente, entre proximité et une dynamique où les échanges et interactions sont facilités.

Bon signe par ailleurs, l'enseigne est installée à côté d'un Nicolas : « Sans blagues, dans une ville comme Villemomble, la présence d'une librairie, un Monoprix ou un Nicolas, témoigne d'une économie locale vivante », constate l'expérimenté dans le domaine, et d'ajouter : « Leur présence reflète par ailleurs les besoins et habitudes de la population résidente. » Autre aspect qui a convaincu l'entrepreneur de se lancer dans cette nouvelle aventure, et pas des moindre : l'ancien propriétaire a pu maintenir son activité trois décennies.

La rentabilité n'est pas un sujet tabou

Organisé en pôles thématiques, on trouve sur la gauche celui dédié à la littérature et aux romans policiers. De l’autre côté, un espace est consacré à la bande dessinée, au manga, à la science-fiction et à la fantasy, attirant un public diversifié passionné par ces univers. Au fond, un espace jeunesse et hors-livre, sans oublier les sciences humaines, livres pratiques et beaux livres : « Le but est de faire un Folies d’encre. Offrir un panel large du livre et du hors livre », résume Jacques-Étienne Ully.

Jacques-Étienne Ully. Folies d'encre de Villemomble.

Pas seulement du littéraire donc, car, ce dernier est formel, « l'exploitation d'une librairie en banlieue, particulièrement dans la zone du 93, représente un défi notable ». À côté des livres, les librairies Folies d'encre proposent des produits de papeterie, carterie, de fantaisie, des jouets... Une offre complémentaire qui ne s'éloigne pas trop du cœur de métier, et qui s'adresse au public jeune ou familial.

Repartir avec un album de BD, un doudou et un puzzle : « Historiquement, les librairies ne se limitaient pas seulement à la vente de livres, un modèle qui semble toujours pertinent aujourd'hui. Face à une rentabilité souvent modeste et des marges très faibles, les libraires du 93 doivent diversifier leur offre pour assurer la viabilité de leur commerce. La sanctuarisation et le cloisonnement du livre en tant qu'objet peut se justifier dans les grandes métropoles, avec leur flux intense, mais prend un sens différent dans les petites villes. »

Il faut par ailleurs se défendre contre une rude concurrence : celle des librairies parisiennes qui profitent des habitants du département qui descendent dans la capitale en RER, bien sûr des plateformes comme Amazon, mais aussi les grands centres commerciaux comme Rosny 2 et sa Fnac, ou O'Parinor à Aulnay-sous-Bois.

Toujours un risque à prendre

Dans cette optique, l'ambition de Jacques-Étienne Ully est modeste, et en même temps exigeante : générer suffisamment de revenus pour couvrir les coûts opérationnels : « Payer les salaires des deux libraires déjà (rires), le loyer, et les autres charges. La rentabilité n'est pas un sujet tabou, mais une nécessité pour la pérennité de l'établissement. » Yannis Saci, ancien responsable de la librairie Le Merle moqueur gère la librairie en binôme avec une libraire spécialisée en littérature jeunesse, Ariane.

Offrir une gamme complète de produits, mais aussi proposer de nombreuses animations pour maintenir une vie en magasin : « On fait 2,4 millions d'euros de chiffre d'affaires avec toutes les librairies. Une grande librairie peut réaliser les mêmes résultats dans une grande ville, mais quand il y a un loyer par exemple à payer d'un côté, j'en ai plusieurs... »

Pour chaque nouveau projet de librairie, un endettement sur sept ans, et plus généralement des risques financiers importants, mais aussi beaucoup de positif : créer une dynamique très appréciée dans la communauté des libraires du département, et favoriser une émulsion saine au sein des structures Folies d'encre, qui ne se perçoivent pas, bien heureusement, comme des concurrents. Avec le recul du premier mois de décembre, les meilleurs chiffres de ce nouveau Folie d'Encre à Villemomble sont réalisés par le rayon BD et manga, suivi de près par le rayon littérature. Ce projet de nouvelle librairie a été possible grâce à une aide de la Drac.

Jacques-Étienne Ully. Folies d'encre de Villemomble.

Ce 93 compliqué

S'inscrire en Seine-Saint Denis, c'est épouser la disparité des profils de chaque ville : Raincy, l'une des zones les plus riches du 93 d'un côté, Aulnay-Sous-Bois qui connaît hétérogénéité socio-économique bien plus marquées de l'autre, qui exige un autre modèle. Des publics différents, mais la possibilité de s'appuyer sur une gestion flexible du stock entre les librairies, à l'image du modèle de Librest. Un système qui améliore les processus internes, comme le picking, et renforce la capacité à répondre de manière centralisée et plus efficace aux demandes de chaque communauté.

Plus globalement, le département tout entier connaît actuellement un processus de gentrification, stimulé par le projet du Grand Paris. Cette transformation apporte un nouveau dynamisme à la Seine-Saint Denis, redéfinissant les dynamiques urbaines. Autrefois considérées comme isolées, ces villes sont désormais reliées et dynamisées par l'ouverture de nouvelles gares, contribuant à une évolution globale de la région.

Cependant, il est à constater que l'implantation de librairies indépendantes n'est pas viable partout. Restent de grande disparité entre les villes, dont beaucoup n'ont simplement pas de librairie indépendante, comme au Blanc-Mesnil, Bobigny, Stains, Pierrefitte, Noisy-le-Sec, Sevran, La Courneuve... Les tentatives n'ont pas survécu plus de trois ans, quand il y en a eu : « Même dans des villes plus grandes comme Drancy, qui compte près de 70.000 habitants, la pérennité d'une librairie indépendante reste un défi », constate le libraire. En revanche, certaines villes possèdent des centres-villes robustes et dynamiques, capables de soutenir une librairie indépendante, comme Villemomble.

Baby Jean-Marie Ozanne

Comme Gabriel Attal est un "Baby Macron", dans un tout autre registre, Jacques-Étienne Ully est un "Baby Jean-Marie Ozanne", comme tous ceux qui ont ouvert leur Folies d'encre. Le premier est né en 1981 à Montreuil, à la suite des perspectives ouvertes par la loi Lang pour lancer des librairies dans le 93. Montreuil où vit Jacques-Étienne Ully : « Avant de me lancer dans ce monde, j'en étais très loin, puisque j'étais consultant jusqu'en 2004 dans une agence de communication à Paris. C'est durant cette période que j'ai mûri un projet entrepreneurial tourné vers le secteur culturel, avec une forte inclination pour l'indépendance. Ma rencontre avec Jean-Marie, a joué un rôle crucial dans ma transition professionnelle. »

Le fondateur de l'enseigne historique a adopté une stratégie efficace : fonctionner en tant qu'incubateur pour lancer de jeunes libraires, non sur un modèle de franchise contractuelle, tout en permettant de tirer parti de l'identité et de la notoriété de la marque. Le réseau de librairies Folies d'Encre, c'est aujourd'hui 10 établissements dans le département.



Le prix Folies d’encre, créé en 1992, illustre cet esprit bien particulier, en récompensant annuellement un auteur dont l'œuvre sort des sentiers battus du mainstream, mettant en avant des écrits innovants et différents.

Jean-Marie Ozanne a formé Jacques-Étienne Ully pendant un an, et en 2005, ce dernier ouvre sa première Folies d'encre à Aulnay-Sous-Bois, reprenant un magasin de meubles. Cinq enseignes à présent, quatre en Seine-Saint-Denis : alors entreprise économique bien sûr, mais aussi engagement social ? « Mon engagement dans ce département n'est pas motivé par une mission sociale ou politique, avec mon drapeau rouge », nous répond Jacques-Étienne Ully : « Je ne suis pas dans le discours, "ramener la culture en banlieue". Le rôle du libraire est avant tout celui d'un commerçant. Ouvrir une librairie est une chose, mais la maintenir prospère pendant 20 ans en est une autre. »

Jacques-Étienne Ully. Folies d'encre.

Tout en soulevant « que la présence des librairies contribue à un rôle social fort, en devenant des pôles culturels importants dans les villes, souvent aux côtés des médiathèques. Les maires de diverses villes sont à la recherche de librairies indépendantes pour enrichir leurs centres-villes, considérant qu'une telle enseigne, à l'instar d'un parc, d'une piscine ou d'écoles, est un élément essentiel d'une communauté vivante et équilibrée. »

Faire corps

Enfin, Jacques-Étienne Ully ne se limite pas à la gestion des librairies, en tant que co-fondateur et membre actif de l'association Librairies93. Elle a notamment joué un rôle crucial pendant la crise du COVID-19, en lançant un site collaboratif de e-commerce librairie93.fr, initiative visant à cette époque à soutenir les librairies locales face aux défis imposés par la pandémie. Un outil aujourd'hui nécessaire à chacune des structures membres : « Ce site librairie93.fr représente cette union des libraires du 93, mettant en avant leur complicité et leur solidarité », nous explique le libraire.

L'association participe par ailleurs activement à divers événements nationaux et internationaux dédiés à la librairie, comme les journées nationales de la librairie en France, le Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis, autre Haut fait de Jean-Marie Ozanne, ou encore le Rise Bookselling.

Jacques-Étienne Ully. Folies d'encre de Villemomble.

Crédits photo : Jacques-Étienne Ully / Folies d'encre