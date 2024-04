Les éditions Divergences inaugurent leur librairie le 13 avril 2024  

La journée d'inauguration sera rythmée par une série d'ateliers (ateliers d'écriture féministe, cyanotype, cirque pour enfants, fabrication de tampons et de pochoirs), des séances de lecture pour les enfants, la création de sérigraphies sur tote bags, des concerts et un DJ set pour finir en beauté. Les festivités se prolongeront après 22h au bar Le Wagon-Lit.

Positionnée au centre de la ville haute de Quimperlé, à côté de l'église Notre Dame de l’Assomption, la librairie Divergences se distingue par son caractère généraliste et indépendant, proposant plus de 5000 ouvrages.

Le bâtiment, qui abrite également un café, les bureaux de la maison d'édition, un espace de résidence, une boulangerie et un point relais de poste, vise à devenir un lieu de vie et de rencontre : « Ce projet est né de la volonté de l’équipe de créer un lieu de rencontres, d’échange et de discussion autour du livre et des idées et de participer à la dynamisation de la haute-ville de Quimperlé », explique l'éditeur et fondateur de la maison, Johan Badour.

Sous la direction d'Audrey Pineau, la librairie accueillera ses visiteurs du mardi au samedi, de 10h à 19h, tout au long de l'année. Fort d'une expérience de 14 ans dans le domaine de la librairie, elle a acquis son savoir-faire après des études en histoire de l'art, puis en travaillant pour la librairie du Musée d'arts de Nantes, avant de jouer un rôle clé dans l'inauguration et la gestion de la librairie de la HAB Galerie pour Le Voyage à Nantes, où elle a œuvré pendant près d'une décennie.

Éditions Divergences.

Créée en 2016 alors que Johan Badour poursuivait ses études en sociologie et philosophie politique à l'Université de Paris 7, les éditions Divergences publient une douzaine de livres par an et affiche déjà plus de soixante publications à son catalogue.

Dédiée à l'édition d'œuvres centrées sur la critique sociale et politique, la maison s'attache à explorer et à éclairer les réalités contemporaines, promouvant des visions de résistance et imaginant des futurs « plus beaux, plus justes et plus désirables ».

Crédits photo : Éditions Divergences