30 années de librairies indépendantes, en Loire Atlantique

« Nous sommes trois librairies : L’embarcadère à Saint Nazaire, Lise&moi à Vertou et l’Embellie à la La Bernerie en Retz. Nous avons toutes ouvert en 2014 et fêtons donc nos 10 ans cette année », nous indique Eloïse Boutin présidente de l’association les libraires voient la vie en grand et gérante de la librairie l’Embellie et de La Bernerie en Retz.

Toutes ensemble...

« Nous avons décidé de nous associer et de créer une association pour élaborer ensemble un programme d’animations et lui donner, de part sa dimension départementale, une audience et une ambition plus large. »

Ainsi voit donc le jour Les librairies voient la vie en grand, qui au fil de cette année 2024 donneront à leur anniversaire une plus large dimension à travers le département. Objectif : « Montrer le dynamisme des librairies indépendantes et s’attarder sur la dimension culturelle de nos métiers, plus connus pour leur côté commercial, a à notre sens un réel intérêt public », poursuit la présidente de l’association.

Depuis une décennie, les librairies se confrontent au défi quotidien de conjuguer commerce de proximité et espace culturel, lieu de rencontres et environnement de confiance. Elles aspirent à promouvoir livres, lecture, et lecteurs, ainsi qu'auteurs et éditeurs, au sein d'une grande célébration qui durera jusqu'au 31 décembre 2024. Animées par la volonté d'accueillir un public diversifié, initié ou non aux arcanes de la librairie, elles demeurent fidèles à l'engagement d'offrir un accès facile et gratuit à la culture au plus grand nombre.

En haut à gauche : Agathe Mallaisé, l’Embarcadère ; à droite : Anne-Lise Potet, Lise&moi - Au milieu à gauche : Katia Leduc, l’Embarcadère ; à droite : Marion Legrand, Lise&moi - En bas à gauche : Eloïse Boutin, l’Embellie ; à droite : Simon Sandré, l’Embellie

... pour une plus belle fête

Bien entendu, cet investissement s’accompagne d’un site internet, fraîchement mis en ligne, et d’un mot d’ordre : « Ensemble, parce que la fête n’en sera que plus belle. » Pour cette aventure, les librairies ont établi que 95 % de leur programme d'animations serait commun. En collaboration avec les maisons d'édition, des tournées d'auteurs et d'autrices ont été organisées au sein de leurs trois établissements.

Autrices et auteurs pour tous les goûts

Ces rencontres mettent à l'honneur tous les genres littéraires, avec des invités tels qu'Andreï Kourkov, Jean-Baptiste André et Clara Arnaud en littérature, Fabien Vehlmann pour la bande dessinée, DOA et Colin Niel pour le roman policier. Ou encore Murielle Szac pour les sciences humaines et Valérie Linder pour la poésie, sans oublier Timothée de Fombelle et Flore Vesco pour la littérature adolescente, ainsi que Rudy Spiessert et Natalie Tual pour le public jeune.

Des ateliers animés par des illustrateurs et illustratrices ont également été mis en place, invitant Laetitia Le Saux, Juliette Barbanègre, et d'autres, afin de valoriser leur savoir-faire et encourager la créativité d'un public varié.

Les trois partenaires aspirent dès lors à devenir des espaces de vie ouverts, propices aux échanges et débats, renforçant ainsi leur ancrage et leur rôle de médiateurs culturels. Par ailleurs, une gazette regroupant 100 ouvrages emblématiques des dix années d'activité dans divers domaines sera offerte aux clients.

Cette sélection, privilégiant les éditions indépendantes et des œuvres méconnues, sera disponible sous peu, avec un lien vers sa version web. Des programmes, carnets, et marque-pages commémoratifs ont été conçus par la graphiste Florence Boudet. Chaque librairie célèbrera également son anniversaire par une fête, promettant un moment de convivialité et de partage.

Retrouver l'ensemble du programme :

Et quelques mots sur les trois librairies, ainsi que les auteurs conviés :

Crédits photo : L'Embarcadère à Saint-Nazaire