Modification du prix du livre : éditeurs et libraires fixent des règles

Les intenses semaines de réétiquetage avaient laissé des marques, du côté des libraires. Survenant en fin d'année, alors que les cadences sont déjà plus élevées, ces opérations manuelles ont coûté du temps et de la patience aux professionnels. Il s'agissait en effet d'apposer les nouveaux tarifs sur les ouvrages, mais aussi d'informer les clients qu'ils paieraient parfois plus cher que le prix affiché — pas le message le plus heureux, évidemment.

En début d'année 2023, l'inflation du tarif des livres était estimée entre 4 et 10 %, d'après les données du Syndicat national de l'édition. Une hausse d'autant plus exceptionnelle que le livre reste habituellement assez stable, malgré l'inflation. L'Insee a récemment fourni une statistique précise de cette montée des prix : en un an, du 3e trimestre 2022 au 3e trimestre 2023, la hausse moyenne du tarif des livres s'établit ainsi à 5,2 %.

Pour les ouvrages fraichement imprimés, cette hausse des prix est « invisible », puisque le tarif directement imprimé sur la quatrième de couverture prend en compte cette croissance. Mais pour certains titres déjà en rayon, le réétiquetage s'imposait. D'autant plus que la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) s'était saisie de la question : faire payer un autre prix en caisse que celui indiqué sur l'article n'était pas franchement légal...

Selon le Médiateur du livre, « [l]es modifications des prix marqués sur les livres ont concerné au cours des trois derniers trimestres de l’année 2022 au moins 90.000 titres en rayon dans les librairies, soit typiquement un quart du stock d’une librairie indépendante »...

Alors que l'inflation, même en baisse, reste élevée, et la situation économique incertaine, éditeurs et libraires se sont entendus autour d'une Charte interprofessionnelle sur les modifications de prix du livre et de leur marquage (accessible en fin d'article).

Ce document détaille 12 engagements pris par les uns et les autres, sous l'égide du Médiateur du livre et du ministère de la Culture, autour de ce sujet.

La « solidarité de la filière »

Profitant de l'inauguration du Festival du Livre de Paris, l'interprofession signera ce soir cette Charte, qui engage plusieurs organisations et groupes, dont le Syndicat national de l'édition, le Syndicat de la Librairie française, le Syndicat des Distributeurs de Loisirs Culturels, Gibert, FNAC Darty, Cultura Leclerc, mais aussi Dilicom et l'ALIRE.

Après avoir rappelé leur attachement commun au prix unique du livre, ces acteurs s'entendent néanmoins pour de bonnes pratiques en cas d'évolution des tarifs.

C’est pour surmonter ces difficultés, clarifier le cadre juridique applicable et arrêter collectivement les grands principes à retenir que les représentants des éditeurs et des libraires ont décidé de prendre aujourd’hui 12 engagements très concrets. Ces engagements ont été négociés en quelques mois entre tous les grands acteurs de l’édition et de la librairie sous l’égide du médiateur du livre. – Communiqué de presse du Médiateur du livre

Parmi ces 12 engagements, privilégier les réimpressions de titres pour procéder au changement de prix, confier le réétiquetage aux distributeurs plutôt qu'aux libraires, éviter les modifications de prix lors des périodes les plus chargées de l'année, entre début septembre et fin décembre ou encore mieux communiquer, plus en amont, auprès des détaillants sur d'éventuelles évolutions des tarifs.

La Charte invite aussi les éditeurs à ne pas modifier le prix de vente d'un titre dans les six mois après sa parution et pas plus d'une fois par an. Notons que l'engagement 12 aborde la question des codes prix sur les couvertures, une solution choisie par de nombreux éditeurs pour les BD et les mangas, notamment : faudrait-il la généraliser à tous les livres ?

« Si cette pratique offre une certaine souplesse, puisqu’elle dispense d’actualiser le prix marqué sur les exemplaires en cas de modification, le marquage du prix sur chaque exemplaire reste en principe la meilleure manière d’assurer le respect du prix unique du livre et sa bonne compréhension par les clients », répond le Médiateur du livre. Dans les faits, imposer aux clients de lire eux-mêmes les prix sur autant d'affichettes en magasin serait par ailleurs particulièrement fastidieux...

La Charte complète est disponible ci-dessous.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0