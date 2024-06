La librairie belge Filigranes annonce son déménagement

« Revenez, Bruxelles a besoin de Filigranes et Filigranes a besoin de vous » : tel est le slogan adressé par la librairie bruxelloise à ses clients afin d’assurer l’avenir d’une entreprise qui a connu deux plans de restructuration en un an et demi.

Construire l'avenir

La directrice générale, Véronique Croisé, a confirmé à l'agence de presse belge, Belga, que Filigranes « agit pour avancer » face à ces difficultés, exacerbées par l’inflation et la crise qui touche le marché du livre. « Nous avons des discussions constructives avec nos fournisseurs et nous poursuivons nos efforts pour assurer l’avenir d’une institution qui a plus de 40 ans », explique-t-elle.

En réponse aux défis rencontrés, des « changements importants » au niveau du management et de la gestion financière de l’entreprise ont été mis en œuvre ces derniers mois. Ils suivent une période tumultueuse pour l'établissement, marquée par la plainte de 48 employés pour harcèlement moral et sexuel contre le fondateur de la librairie, Marc Filipson.

Malgré cela, l'ancien dirigeant continue de travailler pour Filigranes. Après avoir « présenté des excuses sincères à toutes celles et ceux qu’il a pu heurter ou blesser » et s'être « engagé à entamer un vrai travail sur lui même ». Marc Filipson a fait « un pas de côté » qui lui permet d'officier en tant que responsable de la politique éditoriale du groupe.

À toutes ces secousses s'ajoutent des changements de « mobilité » qui ont rendu l'accès à la boutique « plus compliqué », affirme Véronique Croisé. La librairie, qui a déjà été réaménagée sur une surface réduite, envisage donc un déménagement « entre le 1er janvier 2025 et mars 2026 pour un nouveau lieu dans la capitale, encore à déterminer. Nous resterons dans le même périmètre, mais nous serons ainsi plus accessibles », précise la directrice générale.

Crédits image : ActuaLitté (CC BY SA 2.0)