À Toulouse, tracer l'avenir de La Librairie. comme un “trait d'union

130 m² de surface de vente, au 9, rue Falguière, attendent des stocks de livres, les libraires Amélie Georgin et Lysiane Ozanic et, bien entendu, les lecteurs et lectrices impatients. Entourée par des écoles, des lycées et le Marché Cristal, quasi quotidien, La Librairie. souhaite participer à la vie du quartier Chalets-Concorde dès septembre 2024.

Lien social et trait d'union

Amélie Georgin a développé une expérience dans la direction des opérations au sein de plusieurs secteurs, des jeux et jouets à l'édition, quand Lysiane Ozanic est ostéopathe de profession. Ensemble, elles investiront leurs compétences et expertises au service de La Librairie., en veillant à « mettre l'humain au cœur de ce projet ».

Amélie Georgin et Lysiane Ozanic expliquent leur démarche : « À une époque où des milliers de livres sont achetés en un clic par des personnes installées sur un canapé, au volant d'une voiture ou encore dans un bureau, le défi de "La Librairie." c'est d'être un vecteur de maillage social, dans ses murs et hors les murs, en collaborant et coconstruisant avec la ville, les commerçants, les établissements scolaires et les associations. »

Si la chaleur humaine est une composante essentielle du projet, elle s'accompagne bien d'une tasse de thé ou de café : La Librairie. proposera donc une carte de boissons chaudes.

Soutenir la réhabilitation

Le local prochainement occupé par La Librairie. a besoin d'un sérieux rafraichissement : il est même « dans son jus », témoignent les deux libraires. Remise aux normes électriques, de sécurité, d'accessibilité et travaux d'embellissement sont nécessaires, avec 40.000 € de fonds propres déjà mobilisés 140.000 € empruntés auprès d'un établissement bancaire.

Afin de compléter ce plan de financement, les deux libraires ont ouvert sur Ulule une collecte participative, pour réunir, dans l'idéal, 40.000 € supplémentaires. Cette somme est en effet nécessaire à l'installation d'un monte-personne, pour assurer l'accessibilité aux 3 demi-niveaux de l'établissement, mais participera également aux travaux de remise aux normes ainsi qu'à la constitution du stock de livres.

Si le local atypique ne manque pas de charme, garantissent Amélie Georgin et Lysiane Ozanic, il implique « de nombreux investissements ». Les généreux donateurs pourront obtenir en contrepartie de leur contribution un avoir au sein de la future librairie, correspondant à 20 % de la somme versée.

Mais ils auront surtout la satisfaction d'avoir participé à la naissance d'une librairie généraliste et ouverte à tous, dotée d'un programme de rencontres et qui « aura pour vocation, en toile de fond, de créer du lien, du liant entre et pour les habitants ».

Le financement participatif se retrouve à cette adresse.