"La plus petite librairie du monde" a ouvert en avril

Isabelle Baudelet, qui a déjà expérimenté la gestion d'une librairie éphémère à Hesdin, a vu dans la fermeture, en octobre dernier, de l'unique librairie locale et du salon de thé, une opportunité de créer un espace dédié à la poésie. « La plus petite librairie du monde » a pris place dans le grand salon avec cheminée de la maison d’écrivain.

"Un espace ouvert aux auteurs"

Cette nouvelle enseigne occupe un lieu chargé d'histoire et de caractère, grâce notamment à la rencontre avec Franck et Pauline Groux, nouveaux propriétaires des lieux depuis avril 2022, partageant la vision d'un espace ouvert à l'art et au public. Ces derniers ont rénové la Maison de l’abbé Prévost.

Suite à une longue période de délaissement, cette bâtisse a retrouvé une vie sous l'égide de Pauline et Franck Groux, qui l'ont renovée, ainsi que de leur association Les Amis de la Maison de l'abbé Prévost (ADAMAP), de l'atelier Terre Franck Groux, et de la Fabrique Poétique.

Ouverte quatre jours par semaine, du jeudi au dimanche, la librairie promet une sélection « méticuleuse » d'une centaine de titres, reflétant les passions d'Isabelle Baudelet pour la poésie, l'art textile, les jardins, ou encore l'eau. Cette dernière exercera l'emploi de libraire à mi-temps.

Seront par ailleurs proposés des titres choisis par les groupes de lecteurs de l'association (littérature jeunesse, manga et BD, littérature générale), ou encore des livres d'occasions en collaboration avec des bouquinistes professionnels, « dans l'optique de donner une deuxième vie aux livres par la collecte et la vente d'ouvrages ».

Isabelle Baudelet et l’ADAMAP ont pour ambition de « de créer un espace ouvert aux auteurs, aux éditeurs, au partenariat avec les professionnels du livre : bouquinistes, libraires et libraires ambulants professionnels, artistes et artisans d’art du papier et de la reliure ».

Enfin, des animations seront programmés régulièrement : cafés tricot lecture, infusions poétiques, cafés Text'Styles, conversations sur les jardins, instants découvertes littéraires, café philo, ateliers d'écriture, cercles de lecteurs…

Afin de soutenir le projet, l'équipe de « La plus petite librairie du monde » a lancé une campagne de financement participatif, avec un premier objectif 8500 euros. 3450 euros ont déjà été réunis, et il reste 52 jours pour soutenir l'initiative.

Un bien curieux abbé

Isabelle Baudelet a établi sa micro-entreprise dédiée à l'édition et à la conception d'événements poétiques au sein de l'ancienne demeure de l'Abbé Prévost le 23 septembre 2023. Elle a précédemment lancé l'initiative du tricot participatif et poétique « La rivière de laine », qui a vu le jour entre septembre 2021 et mars 2022 à Montreuil-sur-Mer.

Par ailleurs, elle a lancé les cafés Text'styles, des rencontres fusionnant littérature et textile, et depuis janvier 2019, elle mène une exploration poétique autour des lavoirs avec le projet « l'eau tissée des lavoirs ». En 2023, elle a par ailleurs organisé une série d'événements dans les jardins et un premier salon du livre dédié aux jardins à Montreuil-sur-Mer. Actuellement, elle contribue à l'organisation du premier Salon du Poème à Saint-Valery-sur-Somme.

L'abbé Prévost de son côté, né Antoine François Prévost d'Exiles en 1697 et décédé en 1763, est une figure de la littérature au XVIIIe siècle. Entré très jeune dans la vie religieuse, sa vie a été marquée par de nombreux rebondissements, incluant une fuite en Angleterre pour échapper à des dettes et à des déboires amoureux, ainsi qu'une carrière militaire avant de se consacrer pleinement à l'écriture et à la traduction. Il a oscillé tout au long de sa vie entre sa vocation religieuse et ses passions littéraires.

Son œuvre la plus célèbre, Manon Lescaut (1731), qui fait partie de son plus vaste roman Histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut, a grandement contribué à sa renommée posthume. Cette tragédie amoureuse, qui raconte l'histoire d'un jeune homme noble désespérément épris d'une femme au comportement volage, explore les thèmes de la passion, du désir, et de la liberté individuelle.

Crédits photo : La Fabrique Poétique