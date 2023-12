Une librairie sauvée à Bordeaux, une autre ferme en Corse

Ce sont au final plus de 10.000 € qui ont été reçus après un appel aux dons relayé par Sud Ouest. Une forte mobilisation de la part des clients de la librairie autant que d'anonymes, dont une jeune fille de 10 ans lui a laissé un billet de 20 € destiné à l'achat d'une poupée, un garçon encore plus jeune venu offrir des livres de sa mère éditrice, un femme lui laissant un gros chèque, et une participation de 1500 € par une seule et même personne sur le site de la campagne de financement.

Une belle histoire autour de la littérature, qui a redonné du baume au coeur à la libraire Dominique Séguin, plus motivée que jamais pour organiser des animations autour de son commerce, inviter des auteurs, communiquer sur ses réseaux sociaux et entamer des rénovations pour le printemps prochain, avec l'aide des habitants du quartier.

Une librairie qui devient crêperie

Malheureusement, les histoires de librairies, même autour de Noël, ne finissent pas toujours aussi bien. Ce samedi 23 décembre, La librairie des Palmiers, à Ajaccio, a fermé ses portes, au plus grand désarroi de ses employés.

Désarroi, et même colère pour ces salariés ayant appris la date de fermeture de la boutique par le journal, et qui s'estiment lésés par leur ancienne gérante qui n'a jamais répondu à leurs demandes concernant une potentielle reprise de la librairie par ces derniers. Pour eux, la suite est floue, une seule des quatre anciens libraires a trouvé un nouvel emploi, pour les autres la situation concernant l'indemnisation et l'inscription au chômage n'est pas des plus claires.

Les rumeurs disent disent que le bail commercial a été cédé à un restaurateur de la ville, qui devrait transformer l'établissement en crêperie. Stéphane, bibliothécaire ajaccien s'indigne : « Une crêperie. Non mais, honnêtement, il n'y avait pas mieux à faire ? » avant d'ajouter : « C'était l'un des rares foyers dédiés à la culture à Ajaccio. »

Crédits image : Vince Gx / unsplash