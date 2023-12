Librairie : Catherine Martin-Zay, fille de Jean Zay et figure d'Orléans, n'est plus

La fille évoque la mère avec émotion : « Ciao ciao ! - nous disais-tu toujours au téléphone, de ta voix si merveilleuse, que nous n'entendrons plus. Ciao ciao à toi, la fille du Front Populaire, merci pour les chemins montrés, ceux du courage et de l'intrépidité, ton goût exigeant de la beauté, du juste, jusqu'aux Temps modernes où tu as tant donné et inventé. »

Catherine Martin-Zay, née en 1936, a reçu en 2013 l'insigne d'officier des arts et des lettres, de la ministre de la culture de l'époque, Aurélie Filippetti. Sa librairie a accueilli de nombreuses personnalités françaises, de Pierre Mendès-France et Florence Aubenas, jouant un rôle clé dans l'enrichissement de la vie littéraire d'Orléans.

Jean Zay, son père, est né à Orléans en 1904 et a été député du Loiret à 27 ans. En tant que ministre de l'Éducation nationale, il a notamment mis en place les classes vertes et les classes à la mer. Arrêté en 1940 et victime d'antisémitisme, il a été condamné à la déportation perpétuelle puis assassiné par la milice en 1944.

En 2015, Catherine Martin-Zay a activement participé à la panthéonisation de son père, accompagnant son cercueil jusqu'au Panthéon, aux côtés de sa sœur, Hélène Mouchard-Zay.

Cette dernière a créé le Cercil Musée-Mémorial des enfants du Vel d'Hiv à Orléans, dédié à la mémoire des victimes juives des camps du Loiret pendant la Seconde Guerre mondiale.

Crédits photo : Librairie Les Temps Modernes