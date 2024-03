Aux États-Unis, le rappeur Vic Mensa sauve une librairie

L'année 2023 aurait bien pu être la dernière dans l'histoire de Da Book Joint, enseigne ouverte en fin d'année 2021 à Chicago. Les deux propriétaires, Verlean Singletary et sa fille Courtney Woods, se préparaient même à tirer définitivement le rideau le 30 décembre 2023.

Confrontées à la hausse des loyers et à une désertification des rues commerçantes, elles ne parvenaient plus à subsister à partir des ventes d'ouvrages, malgré un programme d'événements conséquent. « Les environs ressemblent à une ville fantôme. Nous perdions littéralement de l'argent en ouvrant nos portes tous les jours », écrivaient-elles sur Instagram.

Les habitants du quartier se sont mobilisés, à l'appel des deux propriétaires, en multipliant les achats au sein de la librairie, pour fournir une respiration bienvenue. Les bailleurs ont aussi effectué un geste, en les libérant légèrement des charges qui pesaient sur la trésorerie réduite.

Un premier coup de main s'est présenté sous la forme d'un passage dans l'émission Today with Hoda & Jenna, diffusée par NBC aux États-Unis. Un reportage sur l'enseigne a été réalisé, avant que le groupe Scholastic ne dévoile un don de 5000 livres à la filiale à but non lucratif de Da Book Joint, Options for Literacy, qui fournit des ouvrages aux familles en difficulté.

Ce soutien a permis au commerce de sortir la tête de l'eau, et de bénéficier d'une exposition inespérée au niveau national.

Une année de loyers payée

Le 13 mars dernier, le rappeur Vic Mensa s'est présenté en personne à la librairie, avec sous le bras un chèque d'une taille impressionnante, d'un montant de 7200 $. Une somme qui permettra à la librairie d'honorer ses loyers jusqu'en avril 2025, avec l'assurance de pouvoir se concentrer sur les animations, la gestion du stock et le recrutement de nouveaux clients, détaille Block Club Chicago.

Parmi les événements récurrents de l'enseigne, des rendez-vous mensuels, « Books and Brunch », qui proposent aux enfants de profiter d'un repas et d'un livre pour 5 $ seulement.

Sur son compte Instagram, le rappeur, qui a effectué la donation par l'intermédiaire de sa société 93Boyz, qui commercialise du cannabis — légalisé dans l'Illinois depuis 2020 —, a marqué son soutien à la librairie. « Notre mission a toujours été de mettre sur pied différentes stratégies face aux défis posés à la ville et à ses habitants, et la diffusion de la connaissance, de l'information et de l'écrit est toujours l'un des plus importants. »

En 2023, 93Boyz a mis en place une autre opération autour des livres, Books Before Bars, qui finance la livraison d'une sélection d'ouvrages aux détenus des prisons de l'Illinois.

Photographie : Vic Mensa en concert, en 2019 (ACLU of Southern California, CC BY-NC-ND 2.0)