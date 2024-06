À Argenteuil, poursuivre l'histoire de la librairie Presse Papier

Aujourd'hui, une nouvelle ère se profile pour Presse Papier. Gilles et Catherine se préparent à prendre leur retraite, passant le flambeau à Léa et Margot, deux libraires passionnées de longue date par leur métier. Pour concrétiser cette transition, une campagne de financement participatif (disponible à cette adresse) a été lancée sur Ulule sous l'égide de La Maison TelLire, la holding créée par Léa et Margot pour racheter la librairie.

Le projet, qui affichait un objectif de 10.000 €, a déjà récolté 15.506 €, alors qu'il reste encore 20 jours pour participer. La somme recueillie servira non seulement à racheter le fonds de commerce, mais également à rénover la librairie. Les travaux envisagés incluent la mise à jour de l'électricité, du sol, un coup de peinture, et selon le montant final collecté, l'installation d'un système de chauffage et climatisation ainsi que le remplacement des fenêtres.

Nouvelle vie pour la librairie d'Argenteuil

Léa, employée de la librairie depuis 2013, après son apprentissage, et Margot, en poste depuis 2015, sont les nouveaux visages du Presse Papier. Léa est passionnée de littérature, de fantasy et de manga, et Margot est artiste peintre et amatrice de romances et de romans historiques. Elles sont déterminées à insuffler une nouvelle vie à ce commerce. Pour confirmer la place de la librairie dans la vie culturelle d'Argenteuil et de ses environs, elles envisagent de développer de nouveaux projets et partenariats.

Le Presse Papier, qui a joué un rôle crucial en organisant des événements tels que le Salon Sous Les Couvertures d'Argenteuil et le Salon Jeunesse d'Eaubonne, continuera sous leur égide à promouvoir la littérature et les auteurs locaux.

À LIRE — À Toulouse, tracer l'avenir de La Librairie. comme un “trait d'union”

Léa et Margot souhaient porter un projet plus large qu'un simple changement de propriétaires. Leur but est d'apporter une continuité dans l'engagement d'une communauté envers le livre et la culture, avec pour objectif de prouver, une fois de plus, que même dans une ère numérique, les espaces dédiés aux livres ont une place spéciale dans le cœur des citoyens.

Crédits image : Ulule