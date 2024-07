Lancé en 2021, le Quinze.bis de Gibert fermera ses portes

Le 30 septembre 2021, Gibert, alors confronté à des difficultés économiques accentuées par la pandémie, inaugurait un nouveau concept store à Paris, le Quinze.bis. Un lieu hybride qui promettait une expérience combinant des activités culturelles et artistiques diverses comme la musique, le bien-être, l'artisanat, la décoration, et des rencontres avec des auteurs et artistes.

Un échec multifactoriel

Le site de 550 m², répartis sur deux étages, en plus de 45.000 références au départ, allant des littératures diverses aux sciences humaines et parascolaire, profitait de partenariats pour enrichir son offre, notamment avec le disquaire Balades Sonores, ou des marques françaises artisanales dans l'espace papeterie/cadeaux. Y étaient proposés aussi des cours de yoga, des ateliers de cosmétiques naturels, des mini-concerts, ou encore des séances de signatures.

Une initiative qui faisait alors partie d'une stratégie plus large visant à revitaliser l'enseigne à travers le développement de corners conceptuels, après la fermeture de quatre sites à Saint-Michel plus tôt dans l'année 2021.

Le Quinze.bis a été affecté par une série de défis ces dernières années, notamment une mutation du quartier qui a entraîné une baisse de sa clientèle habituelle, analyse la direction dans un communiqué repris par Le Parisien. L'activité du magasin a par ailleurs souffert des perturbations causées par divers mouvements sociaux à proximité de la place de la République, comme les manifestations des Gilets jaunes, les réformes des retraites et les restrictions liées à la pandémie de Covid-19, développe le groupe.

À LIRE - Une librairie d'occasion “low-cost” ouvre ses portes à Paris

Gibert entend à présent « se recentrer sur ses neuf autres librairies parisiennes au plus près de ses clients », explique-t-on. Il propose de reclasser les neuf employés du Quinze.bis dans ses autres magasins de la capitale ou au sein du groupe. En 2020, l’enseigne avait déjà fermé quatre librairies place Saint-Michel.

Un pionnier du livre d'occasion

En 1886, Joseph Gibert, professeur de Lettres Classiques, fonde à Paris, face à Notre Dame, Gibert, une librairie spécialisée dans le livre scolaire d'occasion. Rapidement, grâce à la loi sur l'éducation obligatoire de Jules Ferry, la librairie prospère. Après le décès du fondateur en 1915, ses deux fils divisent l'entreprise en deux enseignes distinctes: Gibert Joseph et Gibert Jeune. Gibert Joseph s'étend dans le 6e arrondissement et au-delà, développant des librairies à travers la France, tandis que Gibert Jeune se concentre sur Paris, innovant avec le concept de libre-service.

Avec le temps, les deux enseignes diversifient leur offre au-delà du secteur scolaire et universitaire, proposant une variété de produits à des prix accessibles. En 2001, Gibert Joseph acquiert la chaîne Univers du Livre, marquant sa première expansion majeure. Aujourd'hui, Gibert possède 25 points de vente dans toute la France.

En 2022-2023, une étude majeure dirigée par Bertrand Legendre sous l'égide du ministère de la Culture et de la Sofia a exploré les mutations du marché des livres d'occasion en France, mettant en lumière une croissance significative de ce secteur. Environ 16 % des Français ont acheté un livre d'occasion en 2022, avec une nette augmentation par rapport à l'achat de livres neufs.

Les achats d'occasion représentent 20 % de tous les livres acquis, mais seulement 10 % du marché en valeur, du fait que les livres d'occasion coûtent en moyenne deux fois et demi moins cher que les neufs. La vente entre particuliers et les plateformes en ligne telles que Leboncoin et Vinted sont devenues des canaux populaires pour ces transactions, proposant une concurrence de plus en plus rude au plus que centenaire Gibert.

À LIRE - Livre d’occasion : un éditeur avait trouvé comment rafler le marché

Lors du dernier Festival du livre de Paris, le président Emmanuel Macron avait par ailleurs annoncé la mise en place d'une "contribution" sur les livres d'occasion pour protéger la loi sur le prix unique du livre neuf et soutenir les auteurs, éditeurs et traducteurs français. Une mesure qui visait en priorité à réguler les ventes sur les plateformes en ligne et empêcher le contournement de cette réglementation. S'en était suivi une levée de bouclier. Dans ce contexte des législatives anticipées, cette mesure semble aujourd'hui bien loin des priorités du gouvernement.

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)