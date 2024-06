Boire le calice jusqu'au livre : un libraire-caviste dans le Finistère

Si les librairies-cafés sont devenues choses courantes dans de nombreux centres-villes français, leurs versions cave à vin sont encore assez rares. In vino veritas ? Pour Anne Goasguen et Erwan David, fondateur du Grand Bain, bon roman et bon pinard se marient à merveille : « Le vin porte la même noblesse et simplicité que les livres. Un vin, ça se partage et ça se raconte comme un roman », affirme Erwan auprès du Télégramme.

Tous deux sont des habitués des mots, ils les mettent en scène et les jouent pour la troupe de théâtre Le Grand Tout dont ils sont les directeurs artistiques. C'est pour y accueillir leur compagnie et s'y installer en famille qu'ils ont acheté en 2019 le presbytère de Bannalec. Ils répètent au deuxième étage, et organisent des lectures de textes qui ont su fidéliser le public local.

Pour aller plus loin, et définitivement implanter le bâtiment comme un lieu culturel important de la région, le couple a entamé des travaux pour transformer le rez-de-chaussée en librairie — bar à vin. « Le lieu nous y invite : il est central et fait partie du patrimoine. On a aussi le souhait de défendre une certaine forme de culture : celle de la littérature et plus particulièrement du théâtre, ici, en milieu rural », précise Anne Goasguen.

Bon design, bons livres, bons vins

Cette dernière, designer de métier, a eu un déclic, un éclair d'inspiration, il y a quelques mois. Elle a reconçu tout l'espace, jusqu'à la construction des étagères. « C’est une forme de déambulation parmi les livres que j’ai conçue finalement », déclare-t-elle, faisant des ponts entre ces diverses activités : « La mise en scène, c’est une manière de faire du design avec des décors et des émotions. J’ai aussi été athlète de haut niveau dans la voile avant de travailler dans le design de catamarans à La Base, à Lorient. Dans la librairie, j’ai continué à exercer mes compétences ».

En tout, ce sont 2500 références littéraires qui peupleront le lieu atypique d'Anne et Erwan, auxquelles s'ajouteront 1000 nouveaux titres à la rentrée. La part belle est faite au théâtre, évidemment, autant qu'aux ouvrages sur l'architecture, la mer et le cinéma, d'autres passions du couple.

Ils présenteront également une large sélection jeunesse, et confirment : « Nous restons une librairie généraliste bien sûr. Donc, nous aurons vraiment de quoi satisfaire tous les goûts. »

Et pour que les comptes soient exacts, il faut ajouter aux livres la quarantaine de bouteilles « coups de cœur » sélectionnées par Erwan, à acheter ou à déguster sur place à partir du 21 juin, date d'ouverture de cette librairie-cave à vin.

