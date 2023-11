Je revenais des autres - Les Douleurs fantômes - Edition collector

Une édition collector qui réunit en un seul ouvrage deux des romans récents de Mélissa Da Costa : Je revenais des autres et sa suite, Les Douleurs fantômes. Je revenais des autres : Philippe a quarante ans, il est directeur commercial, marié et père de deux enfants. Ambre a vingt ans, n'est rien et n'a personne. Sauf lui. Quand, submergée par le vide de son existence, elle essaie de mourir, Philippe l'envoie loin, dans un village de montagne, pour qu'elle se reconstruise et apprenne à vivre sans lui. C'est l'histoire d'un nouveau départ, et de ces rencontres qui nous transforment. Les Douleurs fantômes : Rosalie, Gabriel, Tim, Anton et Ambre formaient un groupe d'amis soudé, jusqu'à ce qu'un drame les éloigne. Mais un appel au secours de l'un d'entre eux, cinq ans après, les réunit de nouveau. Ce rendez-vous inattendu leur prouvera qu'on peut se perdre de vue... mais pas de coeur. Et qu'il n'est jamais trop tard pour changer et être heureux.