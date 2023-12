Prix littéraires de la rentrée 2023 : Neige Sinno en majesté

#Rentreelitteraire23 – Au moment du bilan des récompenses de la rentrée littéraire, le roman introspectif de Neige Sinno, Triste tigre, dans lequel elle revient sur les actes d'inceste qu'elle a subi pendant une partie de son enfance, a largement convaincu les membres des jurys.

Le titre publié par les éditions P.O.L cumule cinq récompenses notables de la rentrée : le Prix Femina, le Prix Goncourt des Lycéens, le Prix Blù Jean-Marc Roberts et les distinctions remises par deux médias, Le Monde et Les Inrocks.

Emmené par cette célébration littéraire, le titre s'est écoulé à plus de 124.000 exemplaires au moment de la parution de cet article. Comme nous l’avons indiqué, le Prix Femina aura porté l’intérêt, relançant l'élan obtenu grâce à la distinction du Monde et à un passage dans l'émission La Grande Librairie.

Sur le podium, elle est talonnée par Gaspard Kœnig et son roman Humus, remarqué lui aussi au cours de cette rentrée et qui permet au groupe Humensis de se distinguer également. L'auteur a reçu le Prix Jean Giono, le Prix Interallié, ainsi qu'un Prix Transfuge. Les ventes du titre ont dépassé les 42.000 exemplaires.

Le top 3 se clôt sur une égalité entre trois prétendants : Jean-Baptiste Andrea et Veiller sur elle (L'iconoclaste, plus de 250.000 ventes), qui arrache le Prix Goncourt et le Prix du roman Fnac ; Kevin Lambert, avec Que notre joie demeure (Le Nouvel Attila, 10.000 exemplaires vendus), s'offre le Prix Médicis et le Prix Décembre ; et Dominique Barbéris, pour Une façon d'aimer (Gallimard, 25.000 exemplaires écoulés), obtient le Prix des librairies de Nancy — Le Point et le Grand Prix du Roman de l'Académie française.

Sur les 22 prix littéraires pris en compte, 13 ont récompensé des autrices, pour 10 auteurs salués (le Prix Transfuge du roman français en a récompensé deux cette année).

Quelques groupes et des indés

Du côté des maisons, P.O.L suit son autrice Neige Sinno en tête du podium, devant Gallimard (4 récompenses), puis L'Observatoire.

Si l'on s'éloigne pour considérer les groupes éditoriaux, Madrigall remporte la course aux prix, très loin devant, en cumulant ceux de Triste tigre avec d'autres ouvrages, comme Une façon d'aimer de Dominique Barbéris, Panorama de Lilia Hassaine ou L'Usure d'un monde de François-Henri Désérable.

Hachette, récemment intégré à Vivendi, s'en tire avec quatre prix majeurs, raflés par des maisons du groupe, à savoir Stock, Calmann-Levy et Grasset. Pas forcément présent lors des rentrées, le groupe Humensis se taille une place avec L'Observatoire. Editis et Albin Michel font pour leur part chou blanc lors de ce rendez-vous 2023...

Si la cuvée 2022 n'avait pas vraiment fait de place aux indépendants, 2023 corrige le tir, dès le Prix Goncourt, la récompense la plus prisée revenant à L'Iconoclaste, tandis que le succès critique de Kevin Lambert installe Le Nouvel Attila dans le paysage. Elisa Shua Dusapin, distinguée à l'international en 2021, l'a aussi été cette année par le Prix Wepler, pour le plus grand bonheur des Éditions Zoé...

Les chiffres de vente de cet article sont tirés d'Edistat.

Photographie : Neige Sinno en novembre 2023 (librairie mollat, CC BY-SA 4.0)

