Son Goku et Vegeta supplantent Nicolas Sarkozy

Le storytelling du succès annoncé pour le dernier livre de Nicolas Sarkozy prend donc un Kamé Hamé Ha, côté Fayard, administré par le tome 20 de Dragon Ball (trad. Fédoua Lamodière). Et ce, malgré une ascension fulgurante, puisque les Mémoires grimpent de 101 places dans le classement – pas assez pour voler la vedette à San Goku... On comprend bien à qui les lecteurs français font confiance quand il s'agit de mener des combats pour sauver le monde. Oups !

Cette agitation mise à part, la rentrée littéraire a repris ses droits : Psychopompe d’Amélie Nothomb (Albin Michel) réalise sur la semaine 12.800 ventes. De même le roman de Panayotis Pascot, La prochaine fois que tu mordras la poussière (Stock) se positionne en 5e place, avec 6460 exemplaires.

Mais en 4e, c’est Pika et Blue lock t.15, qui s’immisce: 9460 ventes pour le titre de Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura (trad. Lilian Lebrun, adaptation : Martin Berberian).

Ensuite, des romans, encore et encore : Hannah Grace et son Icebreaker (trad. Madeleine Petit) en 6e position – suivi d’Ankoua Maud, Virginie Grimaldi et Maud Ventura. Et enfin, Colleen Hoover qui clôt le top10. La cascade de la semaine, c’est Tracy Wolf pour Libérés (trad. Julie Lafon), qui l’encaisse avec 87 places perdues et l’arrivée un peu brutale à la 164e position.

Mais qu’on se rassure : la rentrée littéraire a bien pris ses quartiers. On comptabilise 35 entrées, réparties de la 165e à la 1re place, pour des ouvrages qui sortent tout juste…

