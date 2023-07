Satanique ? + 666 % de ventes pour le livre censuré par Darmanin

+666 %, soit 63 ventes, pour un cumul de 184 exemplaires écoulés depuis la parution. Des chiffres quelque peu modestes, mais à préciser nous explique Thierry Magnier : « Mes titres sont appréciés du côté des collectivités, bibliothèques, médiathèques... Les données GFK se bornent par exemple sur les sorties caisse, ce qui rend compte de petits résultats, quand les commandes des acteurs publics sont hors ticket de caisse. »

L’éditeur illustre son propos avec son titre, Frère de sang, de Mikaël Ollivier, dont il écoule des milliers d'exemplaires par an, « ce qui ne transparaît pas dans les chiffres publiés ».

Soutien à l’ardent Thierry Magnier

L’éditeur témoigne du large soutien de la profession : « Ça donne la chair de poule de recevoir tout cet appui. Je suis connu dans le monde du livre. C’est rassurant et sain, non pour moi, mais pour le métier ». Collègues éditeurs, syndicats, mais aussi libraires : « Une libraire du sud de la France a réalisé une vitrine avec mes ouvrages, dont ceux de la collection L’Ardeur. Des parents viennent lui poser des questions, comprennent la démarche, repartent parfois avec un titre », raconte Thierry Magnier.

Il y a en effet le livre censuré de Manu Causse, Bien trop petit, mais aussi la collection dans laquelle il s’inscrit, aujourd'hui sous le feu des projecteurs : « Elle m’importe plus que jamais. S’il faut encore 10 ans pour expliquer en quoi elle est pertinente, je le ferai . » Et de nous confirmer : « Je ne changerai pas mon approche. C’est né d’une longue réflexion et de plus d’une année de travail avec l’éditrice Charline Vanderpoorte. » Une publicité, même mauvaise, reste une publicité : « Des auteurs veulent à présent s’engager dans cette collection », nous assure l’ancien Président du groupe jeunesse du SNE.

Rappelons que les passages incriminés par la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence racontent des fantasmes du personnage, inspirés de ces recherches internet : « Quand le gamin dit une chose épouvantable, il y a toujours une phrase qui suit qui explique en substance, stop, tu déconnes. »

LIRE, OSER, FANTASMER, trois mots qui résument l’ambition de la collection L’Ardeur. Depuis ses débuts, notre maison est fière de défendre une littérature courageuse qui s’intéresse à l’adolescence telle qu’elle est, avec ses zones d’ombres, ses excès, ses émotions exacerbées. Mais l’adolescence est aussi une période où le corps se métamorphose, où la vie sexuelle commence. Quoi de plus logique, alors, que d’ouvrir notre catalogue à des textes qui parlent de sexualité, de désir, de fantasme ? L’Ardeur se pose résolument du côté du plaisir et de l’exploration libre et multiple que nous offrent nos corps.

– Présentation de la collection l’Ardeur

"Interdit aux mineurs"

Trois nouveaux titres de la collection sont en route, dont un qui va sortir en octobre, La chasse, de Maureen Desmailles. Particularité de ce récit : on ne sait jamais si le personnage principal est un homme ou une femme... Une parution qui sera accompagnée d’une plus grande précaution ? « Un sticker, interdit aux moins de 15 ans, pas plus », nous explique l’éditeur sans ambages.

À présent, l’ouvrage Bien trop petit, de Manu Causse, sera assorti d’un autocollant, « Interdit aux mineurs » : « On a même produit des autocollants supplémentaires pour les libraires et autres vendeurs pour qu’ils puissent l’ajouter sur les livres qu’ils ont en stock. ». Sur les réseaux sociaux, un autre type de bandeau a été proposé pour le titre censuré...

ActuaLitté constatait il y a peu qu’en quelques jours, l’ouvrage de Manu Causse, pourtant interdit de vente aux seuls mineurs, avait disparu des boutiques en ligne. Fnac, Momox, Cultura, Leclerc, Amazon, Decitre... Plus de version papier, quand le format numérique reste disponible. Nous avons contacté Actes Sud, afin d'avoir plus de précisions sur les ventes numérique. Finalement, trois offres, à Lorient, Redon et Saint-Étienne, ont par la suite été, par exemple, publiées sur leslibraires.fr.

Sur la question, pourquoi ce titre et cet auteur plutôt que tant d’autres, Thierry Magnier n’a pas de réponses précises et définitives, mais il s’étonne : « Je n’ai pas envie de taper sur d’autres maisons plus “hard” en particulier, ce n’est pas ma ligne de conduite, mais pourquoi l’oeuvre de Manu Causse et pas un du genre de la Dark romance par exemple ? »

"Foutez-nous la paix !"

Quand on lui expose la possibilité qu’il se soit mis des membres de la commission à dos, devant son refus de répondre aux injonctions de ces derniers, il se défend de tout excès : « Je réagis sainement. Je ne souhaite pas jouer les mariolles, mais simplement m’appuyer sur le bon sens. Ils n’ont pas lu l’ouvrage, sinon il saurait qu’il exprime exactement l’inverse de ce dont il est accusé. »

Et de développer : « Je n’ai jamais eu la moindre réflexion d’Actes Sud (qui a racheté les éditions Thierry Magnier en 2005). On est tous des professionnels, laissez-nous faire notre boulot, foutez-nous la paix. Ne salissez pas notre réputation. »

À l’instar du SNE, il appelle à présent un débat « nécessaire », et véritable, sur la loi du 16 juillet 1949, « dont il ressortira de l’intelligence. Ça n’en prend pas le chemin d’ailleurs... La période, les vacances d’été, n’est pas propices à ce type de remise en cause ». Une chose est certaine : signer une loi ou un décret durant l’été ou les fêtes de fin d’années n’est pas la garantie qu’il ou elle passe inaperçue...

Un ancien ministre s’engage, Rima toujours muette

Parmi les figures qui se sont élevées contre cette interdiction, l’ancien ministre de la Culture et actuel Directeur général de Pinault Collection, Jean-Jacques Aillagon : « En 2003, Nicolas Sarkozy avait tenté d’interdire la vente de Rose Bonbon. Ministre de la Culture, j’avais combattu cette décision jusqu’à ce que le ministre de l’Intérieur se ravise. Je reste opposé à la censure administrative de l’édition et appelle les ministres de la Culture et de l’Intérieur à se concerter à ce sujet. »

Et de tagger Gérald Darmanin, signataire de l’arrêté d’interdiction, et Rima Abdul Malak, par ailleurs toujours muette sur cette affaire...

Contactée par ActuaLitté, la directrice du Salon du livre et de la presse jeunesse depuis 2001, Sylvie Vassallo, nous confie de son côté se sentir « en harmonie, osmose » avec la plupart des réactions depuis la révélation de le censure de l’ouvrage à destination des plus de 15 ans : « Les adolescents ont besoin de contenus qui interrogent le corps, la sexualité. Des oeuvres qui les accompagnent de manière réfléchie et incarnée. »

