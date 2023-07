Lisez ce roman pour faire ch*er Darmanin

#RDVBDAmiens2023 – Les groupes scolaires découvrent et s’approprient en cette journée du 2 juin la Halle Freyssinet, mais les officiels avaient rendez-vous avec le sculpteur Pierre Matter et l’auteur François Schuiten. La maquette d’un projet tentaculaire et hybride — si, si… — était dévoilée ce matin : le Nauti-poulpe. Une conception au croisement du Kraken et du Nautilus a autant de ventouses que d’imbrication : urbanisme, modernité, littérature, patrimoine…