Roman censuré : la sexualité interdite en littérature jeunesse ?

Cachez ces récits intimes dont le ministre estime que les mineurs ne sauraient les lire ? Car oui, l’ouvrage que le ministère de l’Intérieur a interdit aux mineurs, Bien trop petit, de Manu Causse, en contient. Ce à quoi répond Thierry Magnier : « Puisqu’il présente des scènes explicites, nous avons pris soin de faire figurer sur la 4e de couverture une mention adressant ce livre à un lectorat averti, à partir de 15 ans. »

Et de rappeler : « Comme tous les titres de la collection L’Ardeur, Bien trop petit explore, à sa manière, les questions de corps et de sexualité ».

Parler de sexe, sans pornographie

L’action gouvernementale s’appuie dans cette procédure sur la loi du 16 juillet 1949 relative aux publications destinées à la jeunesse, qui dispose notamment dans son deuxième article que ces œuvres ne comporteront aucun contenu à caractère pornographique.

Une définition qui ne s'applique pas au roman, estime l'éditeur : « À l’heure où la consommation d’images pornographiques violentes et sexistes explose chez les plus jeunes, à l’heure où l’éducation à la sexualité peine à exister, il nous semblait au contraire essentiel d’oser proposer à nos lecteurs et lectrices, grands ados et jeunes adultes, des œuvres littéraires traitant avec soin et conviction de ces enjeux cruciaux. »

Et de continuer : « Offrir des réponses, sans didactisme, aux questions légitimes que beaucoup se posent sur ces sujets est indispensable. » Une étude de Médiamétrie pour l’Arcom, en mai dernier, révélait qu'un mineur sur trois regarde du porno au moins une fois par mois. Une étude de 2015, par Ipsos Santé, rapportait que l'âge moyen du premier rapport sexuel était 16 ans pour les garçons et 15,6 ans pour les filles. Mais l'enquête affirmait aussi qu'ils étaient 91% des interrogés à penser que l'amour est plus important que le sexe...

Passage incriminé dans l'arrêté signé par Gérald Darmanin “Bien trop petit” (p.61-62) Crédits © Editions Thierry Magnier. Ici, un personnage de cette fiction raconte un fantasme.

Hypocrisie ou protection des plus jeunes ?

Après cette interdiction, une question se pose : le sexe et la sexualité, explicitement racontés à des mineurs de 15 ans, tout de même, n'auraient pas leur place dans des livres ? « La littérature serait donc l’endroit où cela n’existerait pas ? », s’étonne Marion Jablonski, présidente du Groupe Jeunesse du Syndicat national de l'édition entre 2020 et 2022 – succédant d'ailleurs à Thierry Magnier qui occupait le poste depuis 2017.

La Directrice des départements Jeunesse et Bande dessinée d’Albin Michel ne cache pas son inquiétude : « Sur le principe, c’est une décision au plus haut point préoccupante, et j’apporte a priori ma confiance à l’éditeur Thierry Magnier. » N'ayant pas lu le texte, elle ne porte aucun jugement, en revanche, l'éditrice questionne : « Les romans destinés aux ados et aux jeunes adultes ne doivent pas parler de sexe ? C’est d’une hypocrisie inouïe ». Et d’ajouter : « La littérature doit-elle feindre d’ignorer que la jeunesse s’éveille à la sexualité avant 18 ans ? »

Attention à ne pas « tout mélanger », nuance-t-elle, quand on évoque une possible censure à l’échelle européenne et dans le monde occidental : « Aux États-Unis, la question porte principalement sur la place des minorités dans la société, quand dans cette situation, il s’agirait de protéger les enfants de la pornographie. »

« Il me semble qu’à cet égard, il y a des problèmes plus pressants que d’interdire un titre de Thierry Magnier... » Et de rappeler que « chacun voit midi à sa porte. En Russie on parle de guerre morale face à la décadence occidentale, et ici on met en évidence les censures. »

Le poids des outrances

Mentalités, moeurs et sociétés évolueraient-elles ? Selon Marion Jablonski, il faut plutôt regarder du côté des réseaux sociaux, où des minorités agissantes dans l’outrance, « clouent au pilori » pour « transgression de la morale ».

Et d'évoquer ce tableau de l’artiste suisse Miriam Cahn, vandalisé au Palais de Tokyo par un ancien élu du Rassemblement national, après une campagne dénonçant l’œuvre sur les réseaux sociaux. Elle représente une personne visiblement mineure, les mains attachées, contrainte à une fellation. Jugée voire pédopornographique par une frange des internautes, elle illustrerait, selon l’artiste, le viol comme arme de guerre.

Depuis la révélation de l’interdiction de l’ouvrage de Manu Causse, Bien trop petit, les réseaux sociaux, encore eux, s'emballent. L’écrivain, traducteur et éditeur Claro se demande, non sans ironie : « Visiblement, Darmanin a un problème avec tout ce qui/que touche la bistouquète. »

L’autrice Sophie Ruhaud, dite Silène Edgar, développe de son côté : « Darmanin interdit un roman jeunesse ! Et pas n’importe lequel… l’excellent Bien trop petit de Manu Causse Plisson ! Pourquoi ? Parce qu’il parle de cul (aux plus de 15 ans !) Il est encore facile de se le procurer… Censure… »

Melmel, du duo d’autrices de romances féministes et « sex positives » Esmé Béguin est perplexe : « Mais ? C’est tout le principe de L’Ardeur... vraiment c’est n’importe quoi (et pourtant Dieu sait que je déteste les romans de l’auteur). »

Demain, brûlons les livres

Rappelons que toute infraction constatée aux interdictions exposées dans l’arrêt qu’a signé le ministre de l’Intérieur entraîne « un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3750 euros ».

En outre, les officiers de la police judiciaire sont autorisés à jouer aux pompiers pyromanes, façon Fahrenheit 451 de Bradbury : « [I]ls pourront également saisir, arracher, lacérer, recouvrir ou détruire tout matériel de publicité en faveur de ces publications. Le tribunal prononcera la confiscation des objets saisis », précise l’article 14 de la loi.

Ne manque que l’autodafé en place de Grève — voilà qui changera de la guillotine. Rappelons par ailleurs que le roman a enregistré 115 ventes depuis le 21 septembre 2022 (donnée : Edistat) : de toute évidence, il y avait urgence...

Passage incriminé “Bien trop petit” (p.85-86) Crédits photo © Editions Thierry Magnier. Ici, un personnage de cette fiction raconte un fantasme.

Contacté par ActuaLitté, le cabinet de Rima Abdul-Malak, ministre de la Culture, n'a pas répondu à notre demande de réaction. Côté ministère de l'Intérieur, les équipes étaient probablement occupées à relire Oui-Oui et n'ont pas apporté de précisions sur les motifs de cet arrêté. Des échanges sont en cours entre le Syndicat des éditeurs et Thierry Magnier afin d‘apprécier la situation, nous précise Renaud Lefebvre, directeur général du SNE. Et de nous donner rendez-vous demain.

Du côté de La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, une réaction sera partagée sous peu. Également sollicités, le Syndicat de la librairie française et la Ligue des auteurs professionnels n'ont pas encore répondu.

