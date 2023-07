Censure française : quand la “vieille dame” sévit en littérature

Selon l’auteur du Dictionnaire des livres et journaux interdits par arrêtés ministériels de 1949 à nos jours, Bernard Joubert, le dernier titre interdit en France par l’entremise de la loi de juillet 1949, a été Union aux mineurs en 2010 : « Mesure inutile, donc un peu ridicule, puisque cette revue affirmait d’elle-même être réservée aux adultes depuis plus de trente ans », décrit le spécialiste de la question.

Moralement gênant, trop autoritaire

En 2019, un fascicule se réclamant du wahhabisme publié en France par Al Aramen a également été interdit de vente aux mineurs, d’exposition et de publicité, mais il s’agit ici d’un « cas isolé ».

On peut tout de même encore citer l’affaire Ma circoncision. Cette bande dessinée de Riad Sattouf, éditée chez Bréal dans une collection dirigée par son ami Joann Sfar, raconte l'enfance du dessinateur en Syrie. Dénoncée à la commission, elle choqua cette dernière : « Monstre, raciste, antisémite, sexiste »... Le Grand Prix d’Angoulême est encore loin à ce moment-là... Dans cette affaire, nulle interdiction aux mineurs par le ministère de l’Intérieur finalement, mais Riad Sattouf et l’éditeur de Bréal convoqués par la police...

Plus généralement, « les livres interdits par les ministres de l’Intérieur français depuis 1949, il y en a eu des milliers, j’en ai fait un dictionnaire », explique Bernard Joubert. « Mais c’était essentiellement au siècle dernier », ajoute-t-il : « Cette censure administrative a décliné à la fin du XXe siècle et a été abandonnée au début du XXIe, parce qu’elle était moralement gênante, trop autoritaire et n’offrant pas les garanties de la justice. »

Bernard Joubert soulève un autre point : « Si un livre pour la jeunesse enfreint la loi de 1949, celle-ci contient toutes les dispositions pour que son éditeur soit poursuivi, permettant ainsi aux parties d’échanger leur point de vue publiquement et à un juge de trancher de façon impartiale. Des arrêtés d’interdiction décidés par un fonctionnaire derrière la porte close de son cabinet, il n’y en avait plus. »

Une histoire de la censure en France

Bernard Joubert rappelle que cette loi de juillet 1949 avait d’abord été votée contre la BD des années 40, « surtout américaine, dont on pensait qu’elle poussait à la délinquance ». Il raconte : « J’ai connu dans mon enfance et adolescence les bandes dessinées américaines de super-héros dont on avait retouché les dessins, enlevé les onomatopées, les monstres, les coups de poing, les traits de vitesse, de chocs... S’il y avait une bête avec des cornes, on les retirait, s’il avait des dents pointues, on les lui limait... »

Par ailleurs, grâce à son article 14, la loi a en vérité aussi concerné toutes les autres publications, visant « tout ce qui paraissait en France, livres ou journaux ». Dès le départ, une commission de surveillance surveillait, et le ministre de l’Intérieur prenait les arrêtés d’interdiction de vente aux mineurs, d’exposition, ou de publicité.

L’historien Jean-Yves Mollier met en exergue de son côté les conséquences concrètes de cette mesure dès les années 50 : « Le capitaine Haddock ne pouvait par exemple plus jurer comme un charretier. On connaît “Tonnerre de Brest”, “Bachi-bouzouk”, “Trompette de la mort”, on a oublié ses jurons savoureux d’avant-guerre... » Terminé pour les frères Dalton de tuer à leur guise, le Whisky pour l’acolyte de Tintin...

Bernard Joubert confirme les attaques contre les publications belges qui « vont être en assez grande quantité être interdites d’importation ». Blake et Mortimer a été l’une des premières bandes dessinées qu’on a interdites... Deux titres précisément, avant là aussi une autocensure, réaction que l’on retrouve dans la plupart des cas dans ces premières années de la loi. Des séries comme l’Épervier bleu ou Mandrake sont tout simplement arrêtées.

L’instance consultative perdit de son influence dans les années 70, jusqu’à ne plus se réunir après 1982 et l’arrivée de Jack Lang à la tête de la culture. Bernard Joubert affirmait fin 2019, dans une discussion avec Thierry Magnier à la BnF, autour de la Loi de juillet 1949 : « Il n’y aurait plus de commission et ses deux ou trois heures de réunion dans l’année, personne ne le remarquerait. » Jean-Yves Mollier pensait également qu’elle n’était plus active. La preuve que si...

Un conflit qui remonte à loin

Cette discussion entre le spécialiste de la censure en France et l'éditeur aujourd'hui dans la tourmente, s'était tenue à l’occasion de la création de la collection L’Ardeur, dans laquelle s'inscrit Bien trop petit. Bernard Joubert y avait défendu l’abrogation de cette loi du 16 juillet 1949 : « Thierry Magnier était au contraire amusé du maintien de cette mesure surannée. Il l’appelait “une vieille dame qu’il faut laisser comme elle est” et concluait : “On s’en accommode bien, laissons-la tranquille.” Aujourd’hui, pour sauver son livre, il n’a plus que le recours devant le Conseil d’État, et je peux lui promettre que ce n’est pas gagné... »

Une anecdote qui ne manque pas d’ironie, surtout quand on sait que le président de la commission qui l'a signalé auprès du ministère de l'Intérieur est un membre du Conseil d'État... L’éditeur évoquait en 2019, en revanche, une autre censure, plus « hypocrite. Des bibliothèques placent, par exemple, certains de nos livres à 2 mètres du sol, pour ne pas dire qu’ils les mettent aux enfers. » Et de confirmer que la sexualité était « un sujet sensible » en littérature jeunesse.

Il s’en est par ailleurs jamais caché : « Dans ma politique éditoriale depuis plus de vingt ans maintenant, le corps est quelque chose d’important, parce que je pense qu’un enfant, un adolescent, ne peut se réaliser et se connaître lui-même et les autres, que quand on lui transmet les vrais mots, lui montre les vrais visages des choses. (...) Ce sont des âges où on se compare, où on essaye de voir si on est normal, si on est comme les autres. »

Thierry Magnien confiait également ses relations avec la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence, au sujet des « thèmes qu’on n’aime pas aborder » : « La commission nous tacle, parce qu’on a dit des choses qu’il ne fallait pas... » Et d’adjoindre : « C’est un problème d’adultes, pas d’enfant. (...) Il ne pense pas à des choses épouvantables comme peut l’imaginer un adulte. »

Crime de lèse-majesté ?

Thierry Magnier, avec son franc-parler, mettait en évidence un autre aspect des plus sombres : « Il y a des gens qui critiquent un livre et qui font de la délation auprès de la commission. À chaque fois que cela se produit, il s’agit de groupes religieux ou de parents bien-pensants. » ActuaLitté, qui suit les affaires de censures aux États-Unis, a largement rendu compte de ce phénomène...

L'éditeur développe : « Alors on reçoit une lettre recommandée du ministère de la Justice —, ça fait peur quand vous recevez ça ! Enfin, les premières font peur, après on n’y répond même plus... (...) La commission est tranquille. C’est quand même hypocrite. Autant nous interdire vraiment ! » Des paroles qui résonnent aujourd’hui comme des prophéties...

Est-ce cette légèreté qui a mis la commission dans un grand courroux ? « Quand on examine tout ce qui est dit à la commission depuis 70 ans, je crois pouvoir dire que Thierry Magnier a été le seul éditeur jeunesse à avoir eu cette attitude vis-à-vis de la commission : ne pas obéir », défendait Bernard Joubert. Et d’évoquer le cas de Pierre Mouchot, le seul à avoir été condamné au titre de l’article 2 de la loi dans les années 50. Soit, entre autres, à un emprisonnement d’un an et une amende de 3750 euros...

« Thierry Magnier est le seul à leur avoir répondu : écoutez, je suis un éditeur, je fais bien mon travail, ce que vous me demandez, non, ça ne me convient pas, laissez-moi continuer de travailler, je ne vais pas suivre vos conseils. C’est l’unique. » Ne trouverait-on ici une des raisons ou la raison principale qui explique pourquoi ce titre en particulier, ou au moins cet éditeur, ont été « signalés » au ministère ?

Manoeuvre politicienne ?

L’auteur de Brève histoire de la concentration dans le monde du livre réalise un parallèle entre l’action de Gérald Darmanin et une affaire datée de 2014 : un certain Jean-François Copé, président de feu l’UMP, s’offusquait d’un album subversif, destiné aux jeunes lecteurs « à partir de 4 ans », Tous à poil !, paru au Rouergue en 2011 : « Un ouvrage avec de magnifiques aquarelles, multi-récompensé, certes avec des personnages nus, mais loin d’une représentation pornographique ni érotique », développe l’universitaire.

Et d’ajouter : « Pourquoi faisait-il ça ? Pour draguer les électeurs les plus à droite, dont ceux du FN de l’époque. On peut, de la même manière, penser que Gérald Darmanin, qui ne se cache pas d’être de droite, avec cet arrêté, courtise lui aussi la frange la plus conservatrice de la population. » Sauf que cette fois-ci, on est passé de la dénonciation à la censure...

Bien trop petit de Manu Causse était toujours disponible à l’achat sur le Pass Culture, avant de disparaître dans la journée du 21 juillet – et pour cause, l'application est réservée aux jeunes de 18 ans et moins. En soutien à l’auteur, autant qu'en opposition à la censure, le hashtag #whenIwas15 a été utilisé par des acteurs du monde du livre. Le principe : raconter une anecdote de ses 15 ans, afin de bien rappeler que les questions sexuelles ne sont pas l’apanage de la majorité civile.

Rima Abdul Malak a été reconduite à la tête du ministère de la Culture, à la suite du dernier remaniement ministériel. Elle se maintient à la tête du « ministère de ce qui donne du goût et du sens à la vie ». En revanche, toujours aucune réaction ni de sa part ni de son cabinet quant à cette censure, trop contente de cette reconduction certainement. Un silence abyssal, qui confine au ridicule.

Crédits photo : André Gill — BNF / Domaine public

