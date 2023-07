Librairie : comment vendre un livre interdit aux mineurs ?

Les partisans — il s’en trouve hélas — de l’arrêté ministériel s’indignaient de ce que l’on parle de censure, alors que l’interdiction était partielle. On rappelera tout d'abord qu’une restriction émanant du gouvernement, même imposée à une catégorie définie de la population, relève de la censure. D'autre part, on constate tristement les dérives de l’arrêté : devant l’énormité de cette sanction, et quelque peu démunis, les vendeurs en ligne ont opté pour une suppression pure et simple de l’ouvrage.

Sur internet, des libraires perdus

Rares sont les libraires en ligne qui proposent encore le roman Bien trop petit. « C’est une erreur de référencement et surtout pas une prise de position politique. Le livre disparaîtra du site… puisque légalement c’est la règle à son sujet », nous assure l’un d’entre eux. L’incompréhension de cette mesure a en effet provoqué une incohérence globale en fonction des plateformes.

À défaut de papier, vendons l'ebook

Quelques opérateurs entretiennent un léger flou : Cultura indique que le titre est indisponible dans ses boutiques physiques, si l’on tente une commande par internet. En revanche, la version numérique, elle, reste commercialisée. Pareil côté Leclerc : le roman papier est « momentanément indisponible », mais le livre numérique reste accessible.

Amazon va plus loin : une offre demeure, en format Kindle, mais la description de l’ouvrage souligne qu’il est « interdit aux moins de 18 ans par arrêté du 17 juillet 2023 ». Une démarche que l'on retrouve également chez Decitre et Furet du Nord. Kobo France a lui aussi maintenu la commercialisation en ebook (conclusion, idem pour Rakuten la maison-mère) : comment est-ce possible ?

De fait, les conditions générales de vente restreignent globalement l’achat de livres numériques aussi bien que de livres audio aux personnes majeures. Habile manière de contourner la sanction ministérielle, en restant dans les clous législatifs…

Suppression pure et simple

Très rapidement, le Pass Culture avait déréférencé le titre et pour cause : ce porte-monnaie numérique destiné à un public de 14 à 18 ans rendait l’achat trop simple. Mais quid, alors, des adolescents âgés de 18 ans et bénéficiaires du Pass ? Eh bien le bébé est évacué avec l’eau du bain. Le tout, sans aucune précision.

Pour Gibert, le choix est celui de la suppression : indisponible en ligne aussi bien en neuf qu’en occasion. En consultant la disponibilité en magasins, la punition est identique. Aucune des 18 librairies Gibert en France ne commercialise le titre.

Occasion... manquée ?

D’ailleurs, côté vente d’occasion, les sites semblent dépossédés ou se sont alignés sur le retrait : Momox, Recyclivre, La Bourse aux livres, Label Emmaüs et les autres – Ammareal, Bouquinerie du Sart ou eBay.

À l’attention des futurs bacheliers de Sciences économiques, relevons que la censure a une incidence sur le capitalisme, quasi immédiate : alors que les libraires perdus rendent le roman introuvable sur la toile, la spéculation se frotte les mains.

Le pouvoir spéculatif

Le comparateur de prix Chasse aux Livres propose ainsi deux bouquins d’occasion, à respectivement 57 € sur Fnac et 46 € depuis… Renaud-Bray, l’enseigne québécoise. Dans la Belle Province, le titre est vendu 29,95 $ CA d’ordinaire.

En outre, Fnac, comme tous les autres, ne vend plus la version papier, mais propose le roman à 52 €, proposée par TousLivresNeufs, qui a senti le filon — marketplace oblige…

L’offre et la demande, une éternelle histoire d’amour, qui ne profitera pas au site LeBonCoin : avec une seule occasion à 9 €, pour une fois, la plateforme ferait office de bon élève. En revanche, chez Abebooks, un exemplaire à près de 28 € est commercialisé. Pas de petits profits : s’emballe alors une jolie flambée spéculative autant que mue par l’appât du gain.

Côté indépendants : No pasarán !

Sur les grandes plateformes nationales indépendantes, le roman se retrouve sans trop de difficulté — a minima référencé. Et pour cause, la vente n’est pas forcément directe, puisque ces espaces fonctionnent comme des annuaires. Ils redirigent alors vers les commerces, physiques ou les sites marchands de ces derniers.

Dans ces différents regroupements, collectifs et autres plateformes où se retrouvent des librairies indépendantes résonne un autre son de cloche. Certains ont toutefois plié — c’est le cas de la librairie Mollat, première libraire de France : on a décidé de supprimer de la vente en ligne l’ouvrage de Manu Causse. Mais une petite résistance est à l’œuvre.

Ainsi, LesLibraires.fr ne dispose que d’un revendeur, quand la plateforme montée par le Syndicat de la librairie française, LibrairiesIndépendantes, aligne près d’une trentaine de vendeurs, partout en France. Et pour les plus audacieux, une livraison à domicile est proposée.

Même constat avec Place des libraires : là encore, une trentaine d’établissements référence le roman, sans que les deux listes ne soient totalement doublonnées.

Douce France...

Côté Paris, le réseau Librest a rendu indisponible le titre, sans fournir d’explication. On se reportera alors sur ParisLibrairies : deux librairies dans la capitale disposent encore de volumes en vente… pas vraiment significatives.

En Nouvelle Aquitaine, le portail des librairies néo-aquitaines comptabilise cinq commerces où se procurer le roman. Le collectif Chez mon libraire (Auvergne-Rhône-Alpes) propose pour sa part six exemples à dénicher sur le territoire.

L’association montée en 1998, Librairies du Sud, qui regroupe une soixantaine de libraires sur une triangulation partant de Briançon à Montpellier jusqu’à Nice, n'abrite qu'un seul vendeur qui le propose (Contrebandes à Toulon)

En revanche, pour Librairies d’En Haut (association de 1997, avec 70 libraires de la région des Hauts de France), aucun exemplaire… Le titre est tout bonnement indisponible. Pendant ce temps, le Syndicat de la librairie française reste muet sur le sujet, malgré les demandes réitérées de commentaires qu'ActuaLitté lui a adressées. Rappelons que les contrevenants pris en flagrant délit de vente de ce livre à un mineur risquent un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 €.

