Alors que commence le mois d'août, Max, tout juste 17 ans, se débat avec le sentiment d'invisibilité qui l'habite depuis l'enfance. Dans la maison voisine, Ellie, la fille des nouveaux arrivés, et Cosme, son compagnon, sont venus passer l'été à la campagne. A leurs yeux, Max est tout sauf invisible. Commence alors un jeu dangereux où Max explore ses désirs, et l'attraction suscitée chez chacun de ses partenaires. Un premier roman magistral, porté par un narrateur ou une narratrice dont l'identité de genre ne sera jamais révélée. Un principe narratif qui, au delà de la prouesse littéraire, nous interroge sur nos biais et nos représentations stéréotypées, nous amenant à rompre avec une approche binaire des relations amicales et amoureuses.