Roald Dahl, Henry James et de la BD à la Mostra de Venise 2023

Le prochain long-métrage du réalisateur de Seven, qui sera diffusé sur Netflix, est un retour du cinéaste à son genre de prédilection, le thriller. Le synopsis dévoilé par la plateforme de streaming : « Après une catastrophe évitée de justesse, un tueur se bat contre ses employeurs (et lui-même) dans une chasse à l’homme à travers le monde qui, dit-il, n’a rien de personnel. » Le rôle principal est tenu par Michael Fassbender, qui partagera notamment l'écran avec Tilda Swinton.

Le Tueur est une série de bande dessinée policière publiée chez Casterman dans la collection Ligne rouge. 13 tomes sont déjà sortis, qui mettent en scène un assassin froid, dont on suit les états d’âme à travers un monologue intérieur, qui rappellera La position du tireur couché de Jean-Patrick Manchette.

Mélo et dépendance

Du côté du cinéaste français Bertrand Bonello, il s’agit d’un « mélodrame de science-fiction », avec Léa Seydoux, George MacKay, qui remplace le regretté Gaspard Ulliel d’abord choisi pour le rôle, Philippe Katerine, ou encore Guslagie Malanda. Le scénario est librement adapté de la longue nouvelle La Bête dans la jungle (trad. Jean Pavans), publiée en 1903 par Henry James.

Ce texte raconte l’histoire d’un homme hanté par l’idée d’un événement spectaculaire et catastrophique, « la bête dans la jungle », qui l’attend dans son futur. On comprendra finalement que cette bête dans la jungle était son incapacité à aimer et à vivre pleinement : cette solitude auto-imposée et sa peur de l’intimité, qui l’ont en dernier ressort privé d’une relation profonde avec la femme importante de sa vie.

Wes Anderson est lui déjà de retour après Asteroïd City, avec une adaptation d’un auteur qui fait couler beaucoup d'encres et de pixels ces derniers mois, Roald Dahl : entre nouvelles adaptations de son œuvre, censures de ses textes et accusations d'antisémitisme... Casting 5 étoiles comme le cinéaste sait les monter : Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes, Dev Patel ou encore Ben Kingsley... Le texte de Dahl met en scène Henry Sugar, riche et dépendant aux jeux d’argent, qui découvre comment voir par delà ses seuls yeux...

Un Prix Pulitzer et un recueil de nouvelles

Ces longs-métrages ne sont pas les seuls tirés de textes écrits présentés dans cette 80e Mostra de Venise : le respecté Michael Mann présentera Maestro, adapté d'Enzo Ferrari – The Man and the Machine, du journaliste Brock Yates. Une biographie de la luxueuse marque de voiture et de son fondateur, entre obsession fanatique de la vitesse et relations ambiguës avec le pouvoir de Mussolini. Édité en 1991, l'ouvrage n’a pas été traduit en français.

Le réalisateur de French Connection, William Friedkin, s’appuie de son côté sur Ouragan sur le Caine de Herman Wouk, publié en 1951 et Prix Pulitzer l’année suivante. Son film, The Caine Mutiny Court-Martial, met en scène le procès du lieutenant Stephen Maryk pour une mutinerie qui permit de sauver l’équipage de l’USS Caine pris par un cyclone, dans le golfe Persique.

Une première adaptation cinématographique du livre a été réalisé par Edward Dmytryk en 1954, avec Humphrey Bogart. Herman Wouk tira lui-même de son oeuvre une pièce de théâtre centrée sur le seul procès.

Enfin, si Woody Allen est lui-même le scénariste de son prochain film Coup de chance, présenté à la Mostra 2023, Stock édite le 20 septembre un recueil de nouvelles du cinéaste, Zéro gravité (trad. Nicolas Richard).

Qu’il écrive sur des acteurs ratés ou des vaches meurtrières, sur l’origine du poulet du Général Tso ou sur celle du nœud de Windsor, qu’il explore la vie sexuelle des célébrités, le talent d’un cheval peintre ou le destin tragique du nez de Sylvester Stallone, il donne corps à des récits loufoques, perspicaces et, surtout, implacablement drôles. - Présentation de Zéro gravité par Stock

En outre, le film qu’il présente à la Mostra de Venise 2023 sera son 50e, mais son premier tourné en français. À la distribution : Valérie Lemercier, Niels Schneider, Elsa Zylberstein, Guillaume de Tonquédec ou encore Melvil Poupaud.

Un projet film-roman

Enfin, c’est le long-métrage Comandante d’Edoardo de Angelis qui ouvrira le festival, avec la particularité d’avoir été façonné avec l’écrivain Sandro Veronesi, qui en propose en parallèle une version roman. Traduite en français pour Grasset par Dominique Vittoz, l’ouvrage sortira dans l’hexagone le 27 septembre. Pierfrancesco Favino jouera le rôle principal dans le film.

Gibraltar, 3 octobre 1940. Salvatore Todaro, le Commandant du Cappellini, sous-marinier de la Marine italienne, doit décider de la profondeur de navigation. Franchir le détroit de Gibraltar expose au plus grand des dangers, les Anglais tirent en continu. Mais Todaro a l’habitude des missions périlleuses. Et celle-ci n’est pas des moindres : tendre une embuscade au milieu de l’Atlantique. - Présentation par Grasset de l'oeuvre de Sandro Veronesi et Edoardo de Angelis

