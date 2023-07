Denis Villeneuve conclura bien la trilogie Dune avec Le Messie

Commençons par les bonnes nouvelles : pour qui l’avait manqué, la bande-annonce Dune, Part Two est juste sortie. Ensuite, et voilà qui devient amusant, certains imaginent encore que les péripéties de Paul Atréides (qu’incarne Timothée Chalamet) prendront fin avec cette seconde partie. Merveille : il en reste encore beaucoup à découvrir.

Denis Villeneuve avait confirmé par le passé son intention de clore la trilogie, assez logiquement par Le Messie de Dune, deuxième tome de la saga. Il coécrira le scénario avec Jon Spaihts — bien que le studio Warner n’ait pas encore officialisé les choses. Et l’on ne peut qu’espérer une version pour oublier la minisérie de 2003, Les Enfants de Dune, adaptation qui réunissait les tome 2 et 3.

L’hypothèse d’une trilogie était apparue dès août 2021, sauf qu’à l’époque, on se préoccupait surtout de connaître la réussite commerciale du premier opus… Avec 200 millions $ de budget investi, tout le monde se montrait sensible. Villeneuve expliquait qu’un troisième film serait une extraordinaire réalisation. « J’ai toujours vu qu’il pourrait y avoir une trilogie, après ça on verra. C’est des années de travail, je ne me vois pas aller plus loin que ça ».

La malédiction de la préscience

Au terme de douze ans de guerre sainte, Paul Atréides et ses Fremen ont conquis l'univers, hissant Muad'Dib au rang d'empereur, quasi-divin de par sa capacité à prévoir l'avenir. Le Messie de Dune n'a rien du récit d'un calme règne. Connaissant ses adversaires, l'empereur prévoit attaques et complots visant à lui dérober l'épice qui octroie la prescience.

Mais la prescience a des conséquences et la vision de Paul va au-delà des contrariétés politiques impériales. Il perçoit que toutes les trajectoires futures aboutissent à une catastrophe, presque inévitable et intrinsèquement corrélée à sa propre fin. Pour le prescient, la liberté semble indissociable du sacrifice...

L'épice me monte au nez

« J’ai toujours pensé qu’il y aurait deux films pour le premier livre. Et j’ai toujours pensé que Dune Messiah serait un film puissant », nous garantissait Denis Villeneuve. Et du strict point de vue de la saga littéraire, il aurait été criminel d’en priver le public, tant cet ouvrage clôt une partie du cycle — quand Les Enfants de Dune intervient presque en prélude à L’Empereur Dieu de Dune. Je dis ça, et je ne dis rien.

Bon, le drame tient à ce que sans une conformation de Warner, Legendary et Villeneuve que la production a débuté, chacun rongera son frein, ses ongles et le reste. Si le réalisateur réaffirme sa volonté d’y parvenir, les résultats financiers pèseront sur toute décision finale. Mais annoncer qu'il conclura la trilogie est déjà un bon début : « C'est le plan », commente Villeneuve (via Collider). Patience, donc...