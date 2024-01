Les adaptations de livres portent le cinéma français à l'international

Le plus beau succès de l'année pour un long-métrage français dans le monde n'est pas tiré d'un livre, mais a été adapté pour ce format. Il s'agit de Miraculous Le Film, réalisé et co-écrit par Jeremy Zag, qui a attiré 7,15 millions de spectateurs dans 26 territoires, pour un chiffre d'affaires de 31,8 millions € au 31 décembre 2023.

Avant d'être un long-métrage, il s'agit d'une série télévisée d'animation créée par Thomas Astruc et diffusée en France sur TF1. Parmi les adaptations en produit livresque, on peut citer le manga Miraculous, signé Koma Warita et Riku Tsuchida, édité en France chez Nobi Nobi.

Dans Miraculous, Marinette Dupain-Cheng, une adolescente socialement anxieuse, tente de naviguer dans sa vie scolaire tout en évitant Chloé Bourgeois, une camarade de classe riche et intimidante. Après avoir sauvé Maître Fu, elle reçoit le Miraculous de la Coccinelle et devient Ladybug.

Adrien Agreste, un garçon qu'elle aime, devient lui Chat Noir. Ensemble, ils combattent les méchants créés par le Papillon, alias Gabriel Agreste, le père d'Adrien, qui cherche à ramener sa femme à la vie...

De bons chiffres à mettre en perspective avec le budget du film : 80 millions €, soit le deuxième long-métrage le plus cher de l'histoire du cinéma français derrière Valérian et la Cité des mille planètes de Luc Besson. En France, le long-métrage d'animation a attiré 1.632.108 personnes.

Miraculous Le Film a par ailleurs été diffusé directement sur Netflix dans les Amériques, en Océanie, et dans certains pays asiatiques et européens.

Des œuvres du patrimoine

On reste avec les budgets importants à la deuxième place du classement à l'international, avec un long-métrage inscrit dans une franchise habituée aux beaux succès comme aux grosses dépenses, Astérix et Obélix : L'Empire du milieu de Guillaume Canet. 66,2 millions € investis, et 2,74 millions d'entrées à l'international, pour un chiffre d'affaires de 18,3 millions €. En France, il a réalisé 4,6 millions d'entrées pour 32,5 millions € générés.

Un autre pan de notre patrimoine littéraire atteint un beau succès à l'international, puisque Les Trois Mousquetaires : D'Artagnan, de Martin Bourboulon, a attiré 1,65 million de spectateurs, pour 9,1 millions €, et une diffusion dans 58 territoires.

Pas directement une adaptation, mais sorti en France au même moment que la biographie d'Emmanuel de Waresquiel, édité chez Tallandier, Jeanne du Barry de Maïwenn a réalisé 1,72 million d'entrée à l'international, pour 8,5 millions € de recettes engrangés, dont plus d'un million de billets écoulés seulement en Russie.

Toujours pas au niveau de l'avant-covid

En 2023, 220 nouveaux films français ont été lancés sur le marché international. Les entrées mondiales pour tous les longs-métrages impliquant un partenaire français ont réalisé un bond de 37,8 % des recettes, à 234 millions €. Les entrées pour les productions majoritairement françaises ont par ailleurs augmenté de 74,7 % pour atteindre 29,7 millions. Les longs-métrages en langue française ont vu une hausse de 53,6 % des spectateurs, pour atteindre 30,1 millions de spectateurs.

Néanmoins, les entrées globales sont encore inférieures de 18 % au chiffre de 45,9 millions d'entrées d'avant la pandémie de 2019, et bien loin des années record d'il y a une décennie, lorsque les chiffres dépassaient régulièrement les 100 millions. Le rapport d'Unifrance souligne les nombreux changements significatifs et leur profonde influence sur l'écosystème cinématographique, notamment l'émergence du streaming.

Des succès russes

En ce qui concerne les marchés cinématographiques, l'Europe occidentale conserve son statut de premier marché pour le cinéma français, et ce pour la huitième année consécutive, enregistrant un total de 15 millions d'entrées. L'Allemagne se positionne comme le marché le plus important de ce territoire, avec 4,21 millions d'entrées

L'Europe de l'Est et centrale occupe la deuxième place en termes d'importance, en grande partie grâce à la Russie, qui représente le territoire le plus significatif, totalisant 7,09 millions d'entrées, au-dessus du pays de Goethe, mais engendrant un chiffre d'affaires inférieur à celui de l'Allemagne.

Les exportations de films vers la Russie ne sont pas interdites dans le cadre des sanctions de l'Union européenne et de nombreux agents de vente européens ont continué à vendre à des distributeurs non affiliés à l'État russe.

Crédits photo : Pathé Films