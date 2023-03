Roald Dahl, pour ou contre les modifications de ses textes ?

Cette discussion à bâtons rompus a eu lieu en 1982 au domicile de Roald Dahl, à Great Missenden dans le Buckinghamshire, et a été captée par un ami de Francis Bacon, Barry Joule. L’enregistrement a été détruit par inadvertance peu de temps après, mais, fort heureusement, Joule avait transcrit la conversation.

Bien en forme « grâce à la boisson »

L’auteur jeunesse n’y était pas allé par quatre chemins : « J’ai averti mes éditeurs que s’ils changeaient plus tard une seule virgule dans l’un de mes livres, ils ne verraient plus jamais un mot de moi. Jamais ! Jamais ! »

Tout aussi provocateur, avec un camarade qui savait l’être autant que lui , il ajoutait : « Quand je serai parti, si cela se produit, je souhaiterais que le puissant Thor [référence à ses ascendances norvégiennes] leur frappe très fort sur la tête avec son Mjolnir. Ou j’enverrai “l’énorme crocodile” pour les engloutir. » Le crocodile en question est l’un des personnages les plus célèbres de Dahl. Sa particularité : être une brute grincheuse et gourmande, qui « veut manger quelque chose de juteux et de délicieux ».

Un point de vue validé par le peintre britannique : « Il ne doit y avoir aucun changement dans l’œuvre originale d’un artiste lorsqu’il est mort, pour quelque raison que ce soit. »

Barry Joule a confié que Dahl et Bacon avaient été, cet après-midi là, bien en forme, et ce « grâce à la boisson » : Dahl « frappait du poing si fort que tous les verres tremblaient et que le vin se renversait », et Bacon cognait son verre de vin avec une telle force que « j’ai pensé qu’il allait le casser », décrit Joule.

En vérité, Roald Dahl a déjà accepté de modifier un de ses textes. La première édition de Charlie et la chocolaterie, en 1964, faisait référence à des Oompa Loompas réduits en esclavage, originaires « des plus profondes jungles africaines ». Ces « pygmées noirs » furent réécrits, avec de nouvelles descriptions, par l'auteur lui-même, à la fin des années 1960. En 1973, dans une édition suivante, les Oompa Loompas apparaissaient comme de « petites créatures fantastiques ».

« Énormément gras »

La polémique autour des réécritures de 2022 ne faiblit pas, outre-Manche. L’éditeur des livres de Roald Dahl, Puffin, a en effet procédé à une réécriture drastique d’un certain nombre de ces classiques de la littérature jeunesse. D’après le quotidien, les termes « liés au poids, à la santé mentale, à la violence, au genre et à l’ethnie ont été supprimés et reformulés ».

L’entreprise de réécriture des livres de Roald Dahl remonte à 2020, pour les éditions de 2022. La société gestionnaire des droits et l’éditeur Puffin ont fait appel à l’agence spécialisée Inclusive Minds, qui propose aux professionnels de l’édition un regard attentif pour déceler des représentations problématiques ou erronées.

Les modifications apportées aux textes de Roald Dahl ne sont pas le seul fait de la maison britannique. La Roald Dahl Story Company, société familiale qui gère les droits sur les œuvres de l’écrivain, a travaillé avec l’éditeur autour de ces réécritures.

Parmi les changements dans les ouvrages, dans la nouvelle édition de Charlie et la chocolaterie, Augustus Gloop, est désormais simplement « énorme » plutôt qu’« énormément gras ». Dans Les Deux Gredins, Commère Gredin n’est plus « laide et bestiale », juste « bête », et dans L'Énorme Crocodile « nous mangeons des petits garçons et des filles » a été modifié en « nous mangeons des petits enfants ».

Rishi Sunak intervient

L’adaptation des textes relève autant de la stratégie commerciale de la Roald Dahl Story Company que de l’inquiétude vis-à-vis des sensibilités heurtées. Par ailleurs, signalons que la Roald Dahl Story Company est déjà intervenue pour soigner l’image publique de l’écrivain britannique, en présentant en 2020 des excuses pour des propos antisémites tenus par Dahl en 1983 et 1990.

Parmi les personnalités qui se sont élevées contre cette réécriture, on peut citer Salman Rushdie qui, sur Twitter, évoque une « censure idiote ». À ses yeux, « Puffin et les ayants droit de Dahl devraient avoir honte ». Mais aussi la Reine consort, Camilla, qui a déclaré, à l’occasion d’une réception à Clarence House pour son club de lecture en ligne : « Veuillez rester fidèle à votre vocation, sans être gêné par ceux qui souhaiteraient restreindre votre liberté d’expression, ou imposer des limites à votre imagination. »

Même le Premier ministre s'y met : Rishi Sunak, par l’entremise de son porte-parole, qui a expliqué « qu’il est important que les œuvres littéraires et les ouvrages de fiction soient préservés. » Et d'ajouter : « Nous avons toujours défendu le droit à la liberté d’expression. »

Face au tollé général, Puffin a annoncé vendredi 24 mars qu’ils publieraient à la fois les textes originaux et des éditions retravaillées. Les versions originales seront proposées dans une nouvelle collection, Roald Dahl Classic Collection. 17 titres disponibles dans quelques mois, enrichis de « documents d’archives », indique la maison. Et de conclure : « Les lecteurs seront libres de choisir quelle version est leur préférée. »

En France, on contextualise

En France, Hedwige Pasquet, présidente de Gallimard Jeunesse, dont la filiale Folio Junior édite les traductions des ouvrages de Roald Dahl, s’est dite résolument contre ces adaptations. « Nos traducteurs respectent l’esprit et l’œuvre des auteurs, autrices qu’ils traduisent. Jean-François Ménard a traduit Le Bon Gros Géant et retransmis l’imaginaire, l’humour, l’ironie et l’esprit incisif de Roald Dahl », a-t-elle expliqué, interrogée par ActuaLitté.

« Notre politique éditoriale est de respecter l’œuvre des auteurs, des autrices », continue Hedwige Pasquet, qui concède : « S’il y avait quelque chose à faire, ce serait de contextualiser les textes, c’est-à-dire, les restituer dans l’époque à laquelle ils ont été écrits. »

Les titres de Roald Dahl sont toujours couverts par le copyright, ce qui garantit des droits de propriété intellectuelle sur les œuvres aux éditeurs concernés, mais aussi aux ayants droit.

À LIRE: Après la polémique, les livres du Dr. Seuss s'ouvrent à de nouveaux auteurs

Les droits moraux de l’écrivain, dont l’existence au Royaume-Uni remonte à 1988, s’appliquent depuis l’année suivante dans le pays — un an avant la mort de Dahl, donc. Leur durée est équivalente à celle du droit d’auteur lui-même, soit l’existence de l’auteur, à laquelle s’ajoutent 70 années.

Comme nous l'expliquait Jean Aittouares, avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle, ces droits moraux n'autoriseraient toutefois pas les ayants droit à modifier ou faire modifier des textes : « [C]'est un droit de défense de l'œuvre par lequel on peut empêcher qu’elle soit modifiée. En ce sens, la démarche des héritiers de Roald Dahl est complètement contre nature, elle est même potentiellement contraire au droit moral de l'auteur Roald Dahl et pourrait en constituer une violation. »

Crédits photo : Gallimard / Domaine public