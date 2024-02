Un biopic sur le Prix Nobel Luigi Pirandello, avec Valeria Bruni Tedeschi

L'histoire s'ouvre en 1934, avec un vieillissant Luigi Pirandello en route pour Stockholm afin de recevoir le prix Nobel. Au fil du récit, il plonge dans les souvenirs des personnes qui ont marqué sa vie et influencé son œuvre. Il revisite la maladie mentale de son épouse, ses relations tumultueuses avec ses enfants, ses vues contestées sur le fascisme, et son affection pour Marta Abba, la jeune comédienne qui fut sa source d'inspiration...

« Eternal Visionary est un voyage dans l'esprit et le cœur d'un génie, ainsi que dans ses côtés sombres, ses obsessions et ses ambitions », a déclaré Marie Garrett, co-fondatrice de Pulsar Content, qui assurera les ventes mondiales du film, nous apprend Variety. Matteo Collura et Toni Trupia sont au scénario.

La distribution du film comprend par ailleurs Federica Vincenti dans le rôle de Marta Abba, la muse de Pirandello, Giancarlo Commare, Aurora Giovinazzo, Michelangelo Placido ou encore Michele Placido.

Un avant-gardiste

Né en 1867 et disparu en 1936, Luigi Pirandello a profondément influencé le théâtre du XXe siècle par son œuvre. Né en Sicile, il a étudié la philologie romane à l'Université de Rome avant de poursuivre ses études en Allemagne. Il a commencé sa carrière littéraire en écrivant des poèmes et des nouvelles, mais c'est dans le domaine de Molière qu'il a laissé sa marque la plus indélébile, avec des pièces qui explorent les thèmes de l'identité, de l'illusion et de la réalité, souvent à travers des structures narratives innovantes et un usage avant-gardiste de la mise en scène.

Son œuvre la plus célèbre, Six personnages en quête d'auteur (1921), révolutionne le théâtre en brisant le « quatrième mur » et en interrogeant la nature de la création artistique et la relation entre les personnages et l'auteur. Cette pièce, ainsi que Chacun sa vérité (1917) et Henri IV (1922), montrent son génie à dépeindre la complexité de la condition humaine, l'ambiguïté de la réalité et la fluidité de l'identité personnelle. Le dramaturge utilise l'absurde et le méta-théâtre pour questionner la perception de la réalité, faisant de lui un précurseur du théâtre moderne.

En 1934, il reçoit le prix Nobel de littérature pour « son renouvellement audacieux de l'art dramatique et du théâtre ». Sa vie personnelle, marquée par la tragédie, notamment la maladie mentale de sa femme et ses relations difficiles avec ses enfants, a influencé ses écrits, où transparaissent souvent des thèmes de désillusion et de quête d'authenticité. Malgré une réputation entachée par des accusations de sympathies fascistes, l'héritage de Pirandello reste celui d'un innovateur qui a repensé les conventions théâtrales et narratives.

Actuellement en post-production, le biopic bénéficie d'un budget de 12,5 millions €. Il est produit par Goldenart Productions. Il sera présenté en avant-première aux acheteurs du Marché du film européen de Berlin. On attendra à présent les dates de sortie et une première bande-annonce.

Crédits photo : Elena Ternovaja (CC BY-SA 3.0)