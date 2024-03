Christine Angot : “Soit des films pornos, soit des films de guerre

Fin juin 2021, alors que l'autrice finalisait les dernières corrections de son livre Le Voyage dans l'Est, elle a reçu un appel de la personne en charge des déplacements chez son éditeur. Cette dernière avait besoin de confirmer sa présence à des événements à Nancy, Strasbourg, et Mulhouse.

N'ayant pas encore lu l'œuvre, elle ignorait son contenu, et lui proposait un petit voyage dans l'Est... Elle a alors pensé que ce serait intéressant d'être accompagnée d'une caméra. Quelques jours plus tard, elle en parla à Caroline Champetier, la directrice de la photographie.

Une Famille. Nour Films.

Après l'autofiction littéraire, l'autofiction documentaire. Christine Angot décrit son approche : « Je veux qu’on voie, je veux qu’on sache, qu’il y ait une connaissance, une intelligence de ce qui survient. Je veux qu’il y ait la même vérité que dans un livre. Dans un livre, on n’observe pas, la scène apparaît, c’est tout. Elle n’a pas à être expliquée, elle s’impose par les mots. Là, ça doit être pareil, mais avec une preuve visuelle. »

Je voulais me rendre à l’adresse à laquelle j’ai longtemps écrit à mon père, et où je suis allée une fois, il y a trente-cinq ans. Je me pensais incapable de sonner. Par peur qu’on ne me réponde pas, ou qu’on me refuse l’entrée. Comme on ne répond pas aux quelques messages laissés par téléphone depuis quelques années. Et je sais que s’il n’y avait pas eu une caméra avec moi, s’il n’y avait pas eu Caroline Champetier filmant les sonnettes, mon doigt n’aurait pas appuyé dessus. Je n’étais pas seule, c’est essentiel. Je n’y serais pas allée seule. Par peur. Par impossibilité. Je suis quelqu’un qui réfléchit assez peu, en fait, et en fait, c’est mon doigt, à un moment, qui appuie sur la sonnette, quand Caroline en approche la caméra. (...) Dans ce domaine des viols sur enfant et des incestes, de toute façon, c’est soit des films pornos, soit des films de guerre. - Christine Angot

Une Famille. Nour Films.

Celle qui a rencontré sa demi-sœur à 28 ans à Paris explore les liens familiaux longtemps dissimulés. Son parcours de réconciliation commence à Nice avec cette demi-sœur, puis à Strasbourg avec son demi-frère. Après des retrouvailles à Reims et un échange tendu avec sa mère à Montpellier, le film évolue vers l'exploration des impacts familiaux. Les séquences filmées, notamment la lecture émotive d'un carnet par sa mère, offrent une introspection sur la capacité de l'écriture à soigner les blessures.

Ce voyage cinématographique n'est pas une quête de réponses mais une exploration de la manière dont chacun façonne sa propre narration face aux défis de la vie, soulignant l'importance de l'histoire personnelle et la puissance de la réconciliation, raconte l'écrivaine.

Le premier film de Christine Angot est le fruit d'une collaboration avec les producteurs Bertrand Faivre et Alice Girard, et bénéficie de l'expertise de Caroline Champetier à la direction de la photographie. La production est assurée par Lilah Girardot et Ambre Guillou, sous l'égide de la société de production Le Bureau, en coproduction avec Rectangle Productions et France 2 Cinéma. Il a remporté le Prix du Jury des lecteurs Tagesspiegel à la Berlinale 2024

Une Famille. Nour Films.

Casser un tabou

Christine Angot, née le 7 février 1959 à Châteauroux, est reconnue pour son style d'écriture brut et sans concession, qui explore les méandres de l'intimité, de l'identité, et des relations familiales complexes. Dès ses premières publications dans les années 90, Angot s'est démarquée par sa capacité à mêler fiction et autobiographie, un procédé qui a souvent suscité la controverse et alimenté de vifs débats dans le milieu littéraire et au-delà.

Parmi ses œuvres les plus marquantes, L'Inceste (1999) occupe une place centrale, livre dans lequel elle aborde avec une crudité et une honnêteté déstabilisantes sa propre expérience de l'inceste. Ce roman a notamment ouvert la voie à des discussions plus larges sur un sujet longtemps considéré comme tabou, et qu'a récemment traité Neige Sinno dans son Triste Tigre, Prix Fémina 2023. Au fil des années, Christine Angot a continué à explorer les thèmes de l'amour, du désir, de la violence et du traumatisme.

Une Famille. Nour Films.

Parmi ses autres œuvres les plus notables, on retrouve Un amour impossible, Prix Décembre en 2015, ou encore Le Voyage dans l’Est, lauréat du Prix Médicis en 2021. Son roman Pourquoi le Brésil ? (2002) a notamment été porté à l'écran en 2004 par Laetitia Masson sous le titre Pourquoi (pas) le Brésil. En 2018, Un amour impossible est également adapté pour le grand écran par Catherine Corsini.

L'écrivaine a par ailleurs collaboré avec Claire Denis, contribuant aux scénarios d'Un beau soleil intérieur, inspiré de ses livres Rendez-vous (2006, Prix de Flore) et Le marché des amants (2008), ainsi que d’Avec Amour et acharnement, tiré de son roman Un tournant de la vie (2018). Elle est membre de l’académie Goncourt depuis le 28 février 2023.

À LIRE - Un biopic sur le Prix Nobel Luigi Pirandello, avec Valeria Bruni Tedeschi

Récemment, Son Voyage dans l'Est a été adapté pour le théâtre par le comédien, metteur en scène français et directeur du théâtre national de Strasbourg de 2014 à 2023, Stanislas Nordey.

Une Famille. Nour Films.

Crédits photo : Nour Films