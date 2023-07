Les Éclats de Bret Easton Ellis, réinventé en série par Luca Guadagnino

Dans une interview à El Independiente, l’auteur des Lois de l’attraction (trad. Brice Matthieussent, Robert Laffont) a annoncé son partenariat avec Luca Guadagnino. Ce dernier a déjà adapté un roman : Call me by your name d'André Aciman (trad. Jean-Pierre Aoustin, LGF). Il en a fait un film à l'atmosphère paisible d’un été en Italie, au son du piano et des récitations de poésie. Avec Easton Ellis, l’ambiance ne sera certainement pas aussi calme...

Guadagnino, qui a précédemment travaillé pour HBO avec la minisérie We Are Who We Are, vole la vedette à Ryan Murphy. Le père de American Horror Story avait proposé à l’auteur américain de transposer son livre sur petit écran, mais ce dernier a refusé, comme il le rapporte à TF1info.

Pour Les Éclats, Guadagnino ira au-delà du roman original avec un format de trois saisons composées de 10 segments chacune. Bret Easton Ellis écrira chaque épisode de la série, en plus d’être producteur exécutif, sans non plus écarter la réalisation. Pour l'instant, aucun casting et date ne sont encore annoncés.

Queue de comète des années 70

Publié en janvier aux États-Unis et deux mois plus tard en France aux éditions Robert Laffont, Les Éclats a une forte tonalité autobiographique. La plume se remémore sa dernière année au lycée privé Buckley de Los Angeles en 1981, et son passage à l’âge adulte. Ses mots captent l’essence d’une génération américaine privilégiée et désabusée, élevée dans le luxe et l’ennui de la Cité des Anges des eighties.

Avec son personnage principal, un alter ego nommé Bret Ellis, l’auteur explore la violence, le sexe, et le détachement face au monde extérieur. Au cœur de cette fresque, un tueur surnommé « le chalutier » commet une série de meurtres et instille un climat de peur parmi ces lycéens riches et branchés.

Ces mêmes adolescents, qui vivent en grande partie sans la présence de leurs parents, s’engagent dans une consommation effrénée de drogues, d’alcool et de sexe, tout en étant obsédés par le succès. Mais cette vie hédoniste cache des secrets et des fissures, décrites avec un mélange de nostalgie macabre et de défi contre le politiquement correct. Par cette œuvre, Ellis dessine un instantané d’une époque, de son adolescence à la fois sombre et insouciante et des conséquences de la détention d’un secret.

Le retour de l’écrivain américain a fait grand bruit, même outre Atlantique. À ce jour, l’ouvrage s’est écoulé à près de 24.000 exemplaires (donnée Edistat).

"J’ai bel et bien tenté de percer à Hollywood"

Bret Easton Ellis ne cache pas ses accointances avec le cinéma : à El Indepiendente, il déclare « J’ai toujours voulu être réalisateur, c’est quelque chose qui a influencé tous mes livres. » Pour TF1info il développe ses premiers amours et revient sur son désir adolescent de devenir metteur en scène, tout en citant à l'envi, Shining, Once Upon a Time in Hollywood, The Whale...

« Moi je n’ai toujours pas rejeté le cinéma ! [...] Mais oui, je dirais que la littérature m’a choisi. Et je n’éprouve aucun regret. Peut-être que j’aurais été — et que je serais — un réalisateur horrible ! Ou alors que je serais devenu Tarantino ! Peut-être qu’avec ma sensibilité, j’aurais pu changer le cinéma américain ! Faire quelque chose de jamais vu avant ! Mais j’ai adoré écrire mes livres », déclare-t-il.

Et d’ajouter : « Ceci dit, j’ai bel et bien tenté de percer à Hollywood parce que j’ai toujours vu la minisérie comme le nouveau roman. Je trouvais ça créativement excitant. Je n’ai pas réussi jusqu’ici. Mais on verra bien… »

Moins que zéro (trad. Brice Matthieussent, Robert Laffont), le premier roman de Bret Easton Ellis, a rapidement été adapté au cinéma en 1987, avec le film Neige sur Beverly Hills qui met Robert Downey Jr. en vedette. D’autres œuvres ont ensuite été portées à l’écran, notamment American Psycho, qui a offert à Christian Bale l’occasion d’interpréter un séduisant serial killer.

Les Éclats, sur HBO, représentera toutefois la première série télévisée basée sur une œuvre de l'enfant terrible des États-Unis. Au-delà de son projet sur Les Éclats, il réalisera aussi un film en octobre, sans détail disponible pour l'instant... Rappelons que l'auteur américain avait dirigé une série, The Deleted, en 2016, sans rencontrer le succès.

