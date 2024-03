Les adaptations de livres raflent (presque) tout aux Oscars 2024

Cillian Murphy, le rôle-titre, a été récompensé comme meilleur acteur, tandis que Robert Downey Jr. a décroché l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. La musique originale de Ludwig Göransson, le montage de Jennifer Lame et la photographie de Hoyte van Hoytema ont également été salués.

Ce sont les premiers oscars pour un long-métrage de Christopher Nolan, dont les œuvres antérieures avaient cumulé quatre nominations.

Le long-métrage, nominé dans treize catégories, est tiré d'une somme parue en 2005 chez Alfred A. Knopf dans sa version originale, Robert Oppenheimer : Triomphe et tragédie d'un génie (trad. Peggy Sastre), de Kai Bird et Martin J. Sherwin. Une biographie exhaustive de J. Robert Oppenheimer, publié en France en juin dernier au Cherche midi qui, sur près de 1000 pages, raconte le complexe physicien américain.

Un ouvrage fruit de vingt-cinq années de recherches, incluant l'analyse de milliers de documents et les témoignages de centaines de personnes, qui révèle non seulement son génie en physique mais aussi ses luttes avec des dilemmes moraux et épreuves personnelles. Il explore ses contributions significatives à la science et au développement des armes nucléaires tout en examinant les aspects controversés de sa vie, notamment son déclin politique et émotionnel pendant l'ère du maccarthysme.

L'œuvre a été couronnée de plusieurs distinctions, dont le National Book Critics Circle Award en 2005, le Prix Pulitzer en 2006, et le Duff Cooper Prize en 2008. Le succès du film Oppenheimer a lui généré plus d'un milliard de dollars au box-office.

Pauvres créatures de Yorgos Lanthimos remporte quatre Oscars - du meilleur maquillage et coiffure, meilleurs décors, meilleurs costumes et meilleure actrice pour Emma Stone. Cette dernière était notamment en compétition avec Lily Gladstone pour Killers of the Flower Moon, tiré d'un ouvrage de David Grann, La Note américaine, publlié en France chez Globe dans une traduction de Cyril Gay. Malgré ses dix nominations, le dernier film de Martin Scorsese n'a remporté aucun prix lors de l'événement.



Le long-métrage, qui a déjà remporté le Lion d’or à la dernière Mostra de Venise, est tiré du roman éponyme d’Alasdair Gray paru en 1992, et édité en France en 2003 par Métailié, dans une traduction de Jean Pavans.

L'ouvrage de l'Écossais disparu en 2019 tisse fiction, autobiographie, et histoire en s'inspirant de la créature mythique du Dr. Frankenstein, créée par Mary Shelley. L'histoire se concentre sur Bella Baxter, une femme dotée de dons particuliers mais souffrant d'instabilité physique et émotionnelle. À l'approche de la sortie cinématographique du livre en France, les éditions Métailié proposaient une nouvelle édition le 12 janvier dernier.

La Zone d'intérêt de Jonathan Glazer, adapté du roman homonyme de Martin Amis, a reçu l'Oscar du Meilleur film international, après notamment le Grand Prix du jury du dernier Festival de Cannes.

Le réalisateur s'est quelque peu éloigné du roman édité en France chez Calmann-Lévy en 2015 (trad. Bernard Turle), pour mettre en scène le commandant Rudolf Höss, sa conjointe Hedwig, et leurs enfants, vivant en toute quiétude, alors que des Hommes et des fours hurlent à quelques centaines de mètres...

Le cinéaste a également livré un discours fort sur les deux principaux conflits actuels pour l'Occident, la guerre en Ukraine et les affrontements entre le Hamas et Israël commencés le 7 octobre : « À l'heure actuelle, nous sommes ici en tant qu'hommes qui réfutent le fait que la judéité et l'Holocauste soient détournés par une occupation qui a conduit à des conflits pour tant d'innocents, qu'il s'agisse des victimes d'octobre, des morts, des victimes du 7 octobre en Israël ou de l'attaque en cours sur Gaza », a-t-il notamment et courageusement déclaré.

Un extrait que, cette fois, Canal+ n'a pas partagé sur ses réseaux sociaux.

Fiction à l'américaine de Cord Jefferson, sorti en 2023, adapté du roman Effacement de Percival Everett (Actes Sud, 2004, trad. Anne-Laure Tissut) remporte l'Oscar du Meilleur scénario adapté. L'ouvrage évoque Thelonius Monk Ellison, un écrivain afro-américain dont le succès littéraire a constamment échappé malgré une carrière académique éclatante, et qui se retrouve un jour critiqué pour ne pas adopter un style « suffisamment noir » dans ses écrits.

Outragé par le triomphe d'un roman qui, à son avis, glorifie de manière superficielle la dure réalité des ghettos sans aucune qualité littéraire, il rédige sous un pseudonyme une parodie mordante qu'il fait publier à travers son agent, par provocation. Le livre connaît un succès retentissant et immédiat. Cependant, ce double jeu n'affecte pas la réalité de Monk, confronté à un enchaînement de tragédies personnelles et de crises familiales qui mettent à l'épreuve son existence tumultueuse d'artiste...

Le Garçon et le Héron de Hayao Miyazaki, tiré de Et vous, comment vivrez-vous ? de Genzaburō Yoshino a remporté l'Oscar du Meilleur film d'animation, La Merveilleuse histoire d'Henry Sugar, de Wes Anderson et Steven Rales, adapté d'une nouvelle de Roald Dahl, l'Oscar du Meilleur court-métrage. Le texte de l'auteur jeunesse met en scène Henry Sugar, riche et dépendant aux jeux d’argent, qui découvre comment voir par delà ses seuls yeux...

Enfin, Anatomie d'une chute, co-écrit par Justine Triet et Arthur Harari, a été distingué par l'Oscar du Meilleur scénario original.