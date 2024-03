Houellebecq et Blanche Gardin sous champi en Guadeloupe

Unweekendalest23 – Comment rendre compte de la complexité des liens entre les humains et la nature ? Comment comparer le déracinement d’un arbre à l’exil d’une personne ? Salomé Jashi et son film, Taming the Garden (2021), font passer l’allégorie à une réalité poignante et tangible. Comme les racines des arbres, nos origines nous connectent à notre terre natale. Les arracher, c’est perdre un attachement et une unité.