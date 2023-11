Le succès Spy x Family aura son adaptation au cinéma

La plateforme a acquis les droits de diffusion internationaux pour le film Spy x Family : Code White, annonce-t-elle sur X.

Le film se déroulera pendant la période de la saison deux de l'adaptation en anime, et ne sera pas porté par son auteur, Tatsuya Endō. Le scénariste Ichiro Okouchi a été chargé de l'écriture du scénario, tandis que la réalisation sera assurée par Takashi Katagiri.

Un concours de cuisine

Spy x Family est une série de manga lancée en mars 2019, prépubliée sur Shōnen Jump+ et éditée chez Shūeisha au Japon, et chez Kurokawa en France. L'oeuvre de Tatsuya Endō, qui mélange espionnage, comédie et drame familial dans un récit entre action et émotion, tourne autour de Twilight, l'espion d'élite d'un monde fictif qui doit accomplir une mission cruciale pour maintenir la paix entre deux nations rivales.

Pour ce faire, il doit créer une fausse famille et s'infiltrer dans une école prestigieuse pour se rapprocher d'un homme politique influent. Twilight adopte donc le nom de Loid Forger, se marie avec une femme qui se trouve être une tueuse à gages, Yor, et adopte une fillette nommée Anya, qui a la capacité de lire dans les pensées.

Ignorance des véritables identités des autres membres de la famille Forger et situations aussi dangereuses qu'absurdes au programme : chacun avec ses secrets, ils doivent naviguer dans le monde de l'espionnage tout en menant une vie de famille normale... Ce qui commence comme une mission sous couverture devient rapidement une histoire touchante sur la famille, l'amour et la confiance, où chaque personnage apporte sa propre vulnérabilité et ses forces à cette improbable équipée...

Dans Spy x Family : Code White, nous suivrons Loid confronté à un tournant critique de son existence d'espion : informé de son possible remplacement dans la mission Strix, il doit s'allier avec Anya pour remporter un concours culinaire à son école et ainsi maintenir sa position dans l'opération. Dans le but de soutenir Anya, Loid organise un périple familial vers la région d'où est originaire le plat en question, pour y découvrir les recettes les plus exquises. Cependant, durant leur quête culinaire, les Forger vont se heurter à un antagoniste menaçant la paix mondiale...

Une toute nouvelle histoire conçue spécialement pour l'occasion, qui entraînera la famille Forger dans « la mission la plus ambitieuse de la série à ce jour »...

L'anime Spy x Family est produit par les studios d'animation CloverWorks et Wit Studio, également aux manettes de Spy x Family : Code White. Une première saison a été diffusée entre avril et décembre 2022, avant une seconde saison, diffusée depuis le 7 octobre 2023. Toutes deux disponibles en France sur la plateforme Crunchyroll.

La paix mondiale est en jeu et l'agent secret Crépuscule doit subir sa mission la plus difficile jusqu'à présent - prétendre être un homme de famille. Se faisant passer pour un mari et un père aimant, il s'infiltrera dans une école d'élite pour se rapprocher d'un politicien de haut profil. Il a la couverture parfaite, sauf que sa femme est une tueuse à gages mortelle et aucun des deux ne connaît l'identité de l'autre. Mais quelqu'un sait, sa fille adoptive qui est une télépathe ! - Présentation de la saison 2 de Spy X Family

Crédits photo : Toho Animation