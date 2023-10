Les meilleurs films inspirés de livres

Cyrano de Bergerac

En s’adonnant à l’adaptation de la pièce de théâtre d’Edmond Rostand, Jean-Paul Rappeneau touchait clairement à un pan majeur de la culture littéraire française. Particulièrement méticuleux et fidèle à sa réputation, déjà en 1990, le réalisateur respectait parfaitement cet héritage.

Dans le rôle-titre, Gérard Depardieu excellait pour sa part. Auréolés à multiples reprises, le réalisateur et l’acteur ont fait de Cyrano de Bergerac une référence parmi les adaptations littéraires à l’écran en France. Plus de 30 ans après sa sortie, le film est toujours aussi attrayant pour les amateurs du septième art, et de théâtre, bien entendu !

Le Grand Jeu

Lorsqu’Aaron Sorkin s’adonne à la réalisation d’un long-métrage, les regards passionnés et spécialistes se tournent forcément vers une telle adaptation. En 2017, le génialissime réalisateur et scénariste reprenait l’histoire de Molly Bloom qui avait elle-même conté son histoire dans un livre autobiographique, Molly’s Game.

Pendant plus de deux heures, Le Grand Jeu atteint des sphères assez étonnantes mêlant sport de haut niveau, rencontres élitistes au poker et enquête policière outre-Atlantique. Issue d’une histoire vraie, cette création est une grande réussite à l’écran grâce à la présence remarquée de Jessica Chastain et Idris Elba, entre autres. Ce dont toutes les adaptations cinématographiques de livres ne peuvent se targuer !

Aujourd’hui, cette création et ses passages sont de nouveau mis en avant par un aspect bien plus généraliste du monde du poker, si souvent mentionné tout au long du scénario. Il faut dire que si cette discipline a toujours été prisée par certains cercles, elle est désormais bien plus démocratisée. Le poker est d’ailleurs devenu l’un des divertissements préférés de milliers de personnes grâce notamment à l’action de certaines plateformes.

Son passage en ligne sur PokerStars et d’autres acteurs majeurs du genre ont permis à tous de découvrir une discipline qui avait tendance à souvent être décontenancée au cinéma ou directement dans les livres. Désormais, le poker gratuit et les autres fonctionnalités proposées par les acteurs du poker en ligne ont permis à cette discipline de truster les premiers plans de nombreux divertissements. Cinéma, musique, littérature et jeu : le poker a la cote.

Harry Potter

Qu’on le veuille ou non, que l’on apprécie l’univers créé par J.K. Rowling ou qu’il nous rende impassible, force est de constater que l’héritage laissé par Harry Potter dépasse l’entendement. Il s’est d’ailleurs inscrit dans la vie de nombreuses générations et aussi prisées qu’ont été les créations littéraires autour du jeune sorcier, les films l’ont été tout autant.

(Photo par Pexels) - Harry Potter fascine

Harry Potter est dévoré à l’écran comme en livre par des millions de fans à travers la planète depuis plusieurs décennies et encore à l’heure actuelle, sa légende reste intacte. L’intervention majeure de l’écrivaine dans l’adaptation cinématographique a permis de respecter de nombreuses subtilités et d’aussi bien transposer l’univers de Poudlard en livre, que sur les écrans.

Charlie et la Chocolaterie

L’univers de Roald Dahl était quelque peu passé inaperçu auprès de la génération Y. En s’adonnant à l’adaptation de Charlie et la Chocolaterie, Tim Burton allait faire redécouvrir un monde surréaliste et enivrant, à l’instar des autres créations de l’excentrique réalisateur et scénariste américain.

Avec un Johnny Depp alors au sommet de son art, l’environnement créé de toutes pièces par Dahl se muait parfaitement à l’écran. Coloré, voire bariolé, chaque lieu conté dans le livre de 1964 se transposait parfaitement à l’écran.

Sorti en 2005, Charlie et la Chocolaterie respectait globalement le livre éponyme en offrant pour couronner le tout, des scènes encore mythiques à ce jour.

Crédits photographiques : Pexels