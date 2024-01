Aux Golden Globe 2024, les adaptations de livres couronnées

Christopher Nolan a décroché le titre de meilleur réalisateur, Cillian Murphy du meilleur acteur dans un film dramatique, ou encore Robert Downey Jr. celui du meilleur acteur dans un second rôle.

Une vaste biographie

L'ouvrage de Kai Bird et Martin J. Sherwin constitue une biographie détaillée de J. Robert Oppenheimer, publiée initialement en 2005 par Alfred A. Knopf sous le titre, American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer (Prométhée américain : Le triomphe et la tragédie de J. Robert Oppenheimer). 912 pages dans la version originale, récompensée par plusieurs prix prestigieux, dont le National Book Critics Circle Award en 2005, le Prix Pulitzer en 2006, et le Duff Cooper Prize en 2008.

Le résultat de 25 ans de travail qui s'appuie sur des milliers de documents et des interviews de centaines de personnes, pour dresser un portrait nuancé d'Oppenheimer, non seulement en tant que physicien brillant, mais également comme un individu confronté à des dilemmes moraux et des défis personnels. Le livre aborde ses contributions à la science et à la technologie des armes, ainsi que les aspects plus controversés de sa vie, y compris sa chute politique et émotionnelle lors de la période de maccarthysme.

Une réédition

La comédie Pauvres créatures de Yorgos Lanthimos, qui sort en France le 17 janvier prochain, s'est distinguée comme meilleure comédie ou comédie musicale, quand Emma Stone, actrice principale du long-métrage, remporte le prix de la meilleure actrice dans une comédie.

Cette adaptation cinématographique est basée sur le roman éponyme de l'Écossais Alasdair Gray, publié initialement en 1992 et édité en France en 2003 par Métailié, dans une traduction de Jean Pavans. À l'occasion de la sortie du film dans l'hexagone, Métailié en propose une nouvelle édition le 12 janvier prochain.

Lors de la Mostra de Venise 2023, présidée par Damien Chazelle, le réalisateur Yórgos Lánthimos avait déjà été récompensé par le prestigieux Lion d'or.

Le polyphonique Pauvres créatures est construit à partir de diverses perspectives telles que des lettres, des articles de journaux et des mémoires, et aborde des thèmes tels que l'amour, la trahison, l'identité et la moralité.

Les œuvres d'Alasdair Gray sont célèbres pour leur présentation visuelle unique, incluant illustrations, typographies variées et notes de bas de page, enrichissant l'expérience de lecture. Yórgos Lánthimos, est lui apprécié pour son approche audacieuse et son mélange d'humour noir et d'éléments surréalistes, était un choix naturel pour adapter ce roman.

L'Écossais, décédé en 2019, était un artiste écossais complet, écrivain, peintre et graveur, reconnu pour la fusion de l'écriture et de l'art visuel. Son roman Lanark, publié en 1981 et traduit en français par Céline Schwaller en 2000, est un ouvrage marquant qui mélange réalisme et fantaisie, offrant une vision dystopique de Glasgow. Gray était célèbre pour sa prose riche, ses expérimentations narratives et ses illustrations. Son Janine 1982, récemment réédité en France, est considéré par l'écrivain Will Self comme l'un des meilleurs romans en langue anglaise.

Outre Emma Stone, la distribution du long métrage tiré du roman comprend Willem Dafoe, Margaret Qualley, Rami Youssef et Mark Ruffalo.

De beaux cadeaux

On peut par ailleurs citer l'actrice Lily Gladstone, désignée comme la meilleure actrice dans un film dramatique pour Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, adapté du roman homonyme de David Grann, La Note américaine, publlié en France chez Globe dans une traduction de Cyril Gay.

Le Garçon et le héron de Hayao Miyazaki, tiré de Et vous, comment vivrez-vous ? de Genzaburō Yoshino a remporté le Golden Globe de la Meilleure animation. Le film français Anatomie d'une Chute, réalisé par Justine Triet, a remporté les prix du meilleur film en langue étrangère et du meilleur scénario.

Tous les lauréats des Golden Globes 2024 ont reçu des cadeaux d'une valeur impressionnante de 500.000 $.

Palmarès complet :

Cinéma

Meilleur film dramatique : Oppenheimer (Christopher Nolan)

Meilleure comédie ou comédie musicale : Pauvres créatures (Yorgos Lanthimos)

Meilleur réalisateur : Christopher Nolan (Oppenheimer)

Meilleur scénario : Anatomie d’une chute», Justine Triet, Arthur Harari

Meilleur acteur dans un film dramatique : Cillian Murphy (Oppenheimer)

Meilleure actrice dans un film dramatique : Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon)

Meilleure actrice dans une comédie : Emma Stone (Pauvres créatures)

Meilleur acteur dans une comédie : Paul Giamatti (Winter Break)

Meilleur acteur dans un second rôle : Robert Downey Jr (Oppenheimer)

Meilleure actrice dans un second rôle : Da’Vine Joy Randolph (Winter break)

Meilleure musique : Oppenheimer (composée par Ludwig Göransson)

Meilleur film en langue étrangère : Anatomie d’une chute

Meilleure chanson originale : Barbie (What Was I Made For ? de Billie Eilish et Finneas)

Meilleur film d'animation : Le Garçon et le héron (Hayao Miyazaki)

Accomplissement cinématographique et financier : Barbie

Télévision

Meilleure série dramatique : Succession

Meilleure série comique : The Bear

Meilleur acteur dans une série dramatique : Kieran Culkin (Succession)

Meilleure actrice dans une série dramatique : Sarah Snook (Succession)

Meilleur acteur dans une série comique : Jeremy Allen White (The Bear)

Meilleur acteur dans un rôle secondaire : Matthew Macfadyen (Succession)

Meilleure actrice dans un rôle secondaire : Elisabeth Debicki (The Crown)

Meilleure mini-série : Acharnés

Meilleur acteur dans une mini-série : Steven Yeun (Acharnés)

Meilleure actrice dans une mini-série : Ali Wong (Acharnés)

Meilleur spectacle de stand-up à la télévision : Armageddon de Ricky Gervais.