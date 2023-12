Silex & The City au cinéma : 2024 sera paléo mythique

Annoncé il y a quelques mois, le long-métrage Silex & The City se précise avec une fenêtre de sortie au dernier trimestre 2024. Le film sera coréalisé par Jul, avec Jean-Paul Guigue, un duo qui a déjà fait ses preuves pour la série animée qui adaptait les albums du premier.

Diffusée pour la première fois en 2012, cette production sérielle compte au total 5 saisons, pour quelque 180 épisodes et de nombreuses voix célèbres, dont celles de Bernard Pivot, Julien Clerc, Sylvain Tesson, Fleur Pellerin, Anne Hidalgo, Najat Vallaud-Belkacem ou même le regretté Hubert Reeves.

Outre Je Suis Bien Content, déjà derrière Persépolis et Mars Express, Wahoo !, studio d'animation à Liège, assurent la conception du long-métrage, tandis qu'Arte France Cinéma, Leftfield, avec le soutien de Be-TV, de la Sofica SG Images, du CNC et de Wallimages, se retrouvent à la production.

Le film est le prolongement cinématographique des aventures de la famille Dotcom qui rassemble Blog, le père, prof de chasse, Spam, la mère enseignante en préhistoire-géo, et leurs enfants, Web, ado en crise d’émancipation, et Url, militant alter-darwiniste. Dans une préhistoire d’opérette apparemment condamnée à ne jamais évoluer, un père et sa fille en conflit vont bouleverser la routine de l’Âge de pierre. Après un aller-retour tragi-comique dans le futur, ils ramènent accidentellement l’équivalent d’une clé coudée Ikéa qui va enfin déclencher l’Évolution, pour le meilleur et surtout pour le pire ! – Synopsis du film Silex & The City

« Véritable bond dans la chaîne de l’évolution, le passage de Silex and the City du format 3 minutes au format long est une petite révolution : d’une écriture de type “une phrase-une blague”, on se déploie dans une aventure plus haletante, dans laquelle les enjeux de cinéma prennent le pas : la famille Dotcom prend une dimension plus touchante, les références aux classiques du cinéma de genre peuvent vibrer davantage, et la critique politique de notre civilisation folle donne toute sa mesure dans ce récit au long cours », explique Jul dans un communiqué.

Outre Silex & The City, dont le dernier tome, La dérive des Confinements, est sorti en 2020 chez Dargaud, Jul a récemment publié le tome 1 de La faim de l'histoire, Une histoire du monde par la gastronomie, cosigné avec Aïtor Alfonso aux éditions Dargaud.

Photographie : Je Suis Bien Content