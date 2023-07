Quand les Transformers prennent un bain de rouille

Seize années après la sortie du premier épisode de la saga en 2007, le nouveau film Transformers a récolté à ce jour un peu moins de 400 millions $ de recettes dans le monde. Le film a été produit par Paramount Pictures et Skydance ainsi que Don Murphy/Tom DeSanto, Di Bonaventura Picture et Bay Films.

Il est réalisé par Steven Caple Jr. (Creed : L’Héritage de Rocky Balboa et Creed II) avec les scénaristes Joby Harold et Darnell Metayer & Josh Peters et Erich Hoeber & Jon Hoeber. En outre, Steven Spielberg — producteur du premier film —, Brian Goldner, David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, Brian Oliver, Bradley J. Fischer et Valerii An sont les producteurs exécutifs.

Voici le résumé :

Ce nouvel opus se situe au cœur des années 90 et nous transporte dans des lieux variés à travers le monde. Une toute nouvelle faction de robots Transformers, les Maximals, se joint aux Autobots dans leur éternelle lutte contre les Decepticons.

Au casting, on retrouve Anthony Ramos, Dominique Fishback, Tobe Nwigwe, Peter Cullen, Ron Perlman Peter Dinklage, Michelle Yeoh, Liza Koshy, John DiMaggio, David Sobolov, Michaela Jae Rodriguez, Pete Davidson et Cristo Fernández pour ne citer qu'eux.

En France, le doublage français a été réalisé par plusieurs artistes déjà bien connus du public français. Mister V incarne Mirage, Dorothée est Airazor, et Ophélie Winter joue Arcee.

Des rouages un peu grippés ?

Malgré les têtes d'affiche du casting, le film n'a pas explosé les scores. Avec un budget de 200 millions $ (hors marketing), difficile pour les studios de production de rentrer dans leurs frais. Bien que la franchise Transformers attire toujours un large public, elle ne garantit pas pour autant un retour sur investissement.

Le manque d'enthousiasme autour du film s'inscrit dans une série de projets médiocres pour Hollywood, dont Ant-Man 3, Shazam 2 ou encore The Flash, analyse Écran Large. Faut-il comprendre que la fatigue des franchises et des multivers se fait ressentir ?

Côté comics, après Marvel Comics (1984-1991), Dreamwave Productions (2001-2005) et IDW Publishing (2005-2021), c'est au tour de Skybound Entertainment de récupérer les droits des Transformers, pour une nouvelle série...

En France, le dernier tome tiré de Transformers a été publié par les éditions Vestron : Transformers 8 — War World Tome 4, écrit par Brian Ruckley, Anna Malkova, Juan Samu et illustré par Andrew Lee Griffith.

Crédits photo : © Paramount Pictures et Skydance