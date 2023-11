Mars Express : entre cyberpunk et film noir, et c'est français

Jérémie Périn, réalisateur et coscénariste de Mars Express avec Laurent Sarfati, ne cache pas ses influences, des adaptations des plus grands classiques de la science-fiction : Blade Runner, Ghost in the Shell, ou encore Pluto.

L'occasion de prouver que la France aussi peut produire de bonnes oeuvres de ce genre. Le tout porté par les voix de Léa Drucker, Mathieu Amalric, Daniel Njo Lobé.

En l'an 2200, Aline Ruby, une détective privée déterminée, et son partenaire androïde Carlos Rivera, sont engagés par un homme d'affaires fortuné pour capturer une célèbre hackeuse sur Terre. Après leur retour sur Mars, ils se voient confier une nouvelle mission : retrouver Jun Chow, une étudiante en cybernétique portée disparue, dans les profondeurs de Noctis, la capitale martienne. Noctis, une utopie libertarienne bâtie grâce aux avancées en robotique, symbolise un avenir orienté vers les étoiles. Au cours de leur enquête, Aline et Carlos découvrent les aspects les plus sombres de leur ville : corruption institutionnelle, trafics, fermes cérébrales, et complots des corporations omnipotentes. Parallèlement, des assassins cybernétiquement augmentés ciblent également Jun Chow. Aline et Carlos se lancent alors dans une course contre la montre pour sauver cette jeune femme qui détient, à son insu, un secret menaçant l'équilibre précaire de leur civilisation.

Crédits image : Gebeka Films