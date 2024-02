Césars 2024 : L’Amour et les Forêts et Les Trois Mousquetaires récompensés

Le Prix reçu par l'adaptation du roman d'Éric Reinhardt est celui... de la meilleure adaptation, remis à Valérie Donzelli et Audrey Diwan. Les deux autres long-métrages en lice pour cette récompense, Le Consentement, de Vanessa Filho, tiré du livre homonyme de Vanessa Springora, et L’Eté dernier de Catherine Breillat, tiré d'un autre film danois, Dronningen, sont repartis bredouilles de la cérémonie.

Le roman d'une emprise

L'Amour et les Forêts, publié en 2014 chez Gallimard, et lauréat des Prix France Télévisions, Renaudot des lycéens et France Culture-Télérama, explore le calvaire d'une femme, Bénédicte Ombredanne, prisonnière d'un mariage toxique. Narré par un écrivain qui croise sa route, l'ouvrage détaille les souffrances de son personnage, humilié et maltraité par son mari.

Inspiré de réelles correspondances avec des femmes, Reinhardt mêle réalité et fiction, suscitant controverse et accusations de contrefaçon par une professeure se reconnaissant dans l'héroïne. Un accord confidentiel entre les parties a finalement évité un procès.

Dans l'adaptation de Valérie Donzelli et Audrey Diwan, présenté au festival de Cannes 2023 dans la sélection Cannes Première, Blanche (Virginie Efira), une professeure de français passionnée, vit une romance qui se transforme rapidement en cauchemar après sa rencontre avec Grégoire (Melvil Poupaud), un employé de banque. Leur déménagement à Metz, loin de sa famille et sur un mensonge de Grégoire, marque le début d'un isolement progressif. Avec deux enfants et un mari de plus en plus possessif et contrôlant, Blanche perd peu à peu sa liberté.

Grégoire surveille ses moindres faits et gestes, l'accuse injustement et manipule leur entourage. Cherchant à s'échapper de cette emprise, elle s'aventure dans une relation en ligne, ce qui aggrave l'oppression de Grégoire. Après un épuisement total et une tentative de suicide, elle décide de fuir et demande le divorce...

Grand format et poche confondus, L'Amour et les forêts s'est écoulé à près de 240.000 exemplaires, selon Edistat. En 2023, Eric Reinhardt a publié Sarah, Susanne et l'écrivain, toujours chez Gallimard, finaliste du Prix Goncourt.

Anatomie d'une cérémonie

L'autre adaptation récompensée a reçu le César des Meilleurs Décors, décerné à Stéphane Taillasson. Cette nouvelle version des Trois Mousquetaires, découpée en deux parties toutes deux sorties en 2023, a été scénarisée par Martin Bourboulon, Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte, d'après le classique d'Alexandre Dumas qu'on ne présente plus.

Cette 49e cérémonie des Césars a été dominée par Anatomie d’une chute, réalisé par Justine Triet, qui a notamment remporté les Césars du meilleur film et de la meilleure réalisation, faisant de Triet la seconde femme à gagner dans cette catégorie. Mais aussi de la meilleure actrice pour Sandra Hüller, et de l'acteur dans un second rôle pour Swann Arlaud, du meilleur scénario original et du meilleur montage.

Le Règne animal de Thomas Cailley a lui reçu cinq récompenses techniques, tandis que Le Procès Goldman et Simple comme Sylvain ont également été, entre autres, distingués.

Ci dessous, le palmarès complet :

César du meilleur film : Anatomie d’une chute, de Justine Triet

César de la meilleure actrice : Sandra Hüller dans Anatomie d’une chute

César du meilleur acteur : Arieh Worthalter dans Le Procès Goldman

César de la meilleure réalisation : Justine Triet pour Anatomie d’une chute

César de la meilleure actrice dans un second rôle : Adèle Exarchopoulos dans Je verrai toujours vos visages

César du meilleur acteur dans un second rôle : Swann Arlaud dans Anatomie d’une chute

César du meilleur premier film : Chien de la casse, de Jean-Baptiste Durand

César du meilleur film étranger : Simple comme Sylvain, de Monia Chokri

César de la révélation féminine : Ella Rumpf dans Le Théorème de Marguerite

César de la révélation masculine : Raphaël Quenard dans Chien de la casse

César du meilleur scénario original : Anatomie d’une chute

César de la meilleure adaptation : L’Amour et les forêts

César de la meilleure photographie : David Cailley pour Le Règne animal

César du meilleur montage : Laurent Sénéchal pour Anatomie d’une chute

César du meilleur film d’animation : Linda veut du poulet !, de Chiara Malta et Sébastien Laudenbach

César du meilleur film documentaire : Les Filles d’Olfa, de Kaouther Ben Hania

César du meilleur court métrage d’animation : Été 96, de Mathilde Bédouet

César du meilleur court métrage de fiction : L’Attente, d’Alice Douard

César du meilleur court métrage documentaire : La Mécanique des fluides, de Gala Hernández López

César de la meilleure musique originale : Andrea Laszlo de Simone pour Le Règne animal

César des meilleurs effets visuels : Cyrille Bonjean, Bruno Sommier et Jean-Louis Autret pour Le Règne animal

César des meilleurs costumes : Ariane Daurat pour Le Règne animal

César des meilleurs décors : Stéphane Taillasson pour Les Trois Mousquetaires (parties 1 et 2)

César du meilleur son : Fabrice Osinski, Raphaël Sohier, Matthieu Fichet et Niels Barletta pour Le Règne animal

Crédits photo : Rectangle Productions