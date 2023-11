Des chiens, des enfants, du football... et une histoire d'amour

C’est le coup de foudre quand Lisa et Giorgi se rencontrent par hasard dans les rues de Koutaïssi. L’amour les frappe si soudainement, qu’ils en oublient même de se demander leur prénom. Avant de poursuivre leur chemin, ils décident de se retrouver le lendemain. Ils sont loin de se douter que le mauvais œil leur a jeté un sort.

Né en 1984 à Tbilissi, Alexandre Koberidze étudie le cinéma à l’académie allemande du Film et de la Télévision de Berlin. Let the Summer Never Come Again a reçu le Grand Prix et le Prix du Meilleur Premier Film du FID Marseille 2017. Son dernier film, Sous le ciel de Koutaïssi, a remporté le Prix Fipresci au Festival international du Film de Berlin.

Sous le ciel de Koutaïssi, d’Alexandre Koberidze, avec Giorgi Bochorishvili, Ani Karseladze, Oliko Barbakadze, sera à découvrir le samedi 25 novembre, à 20h15 au Christine Cinéma Club. La diffusion sera présentée par Charlotte Garson, rédactrice en chef adjointe des Cahiers du Cinéma.

Plus d'informations sur le site d'« Un week-end à l'Est ».

DOSSIER - Pour 2023, Un Week-end à l'est invite Tbilissi, capitale de la Géorgie