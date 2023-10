Le Merle et la mûre d’Elene Naveriana en avant-première ce 21 novembre

Ethéro tient la modeste droguerie d’une bourgade géorgienne. À 48 ans, elle vit toujours seule et doit affronter les moqueries des commères de son âge. Elle s’en fiche royalement et découvre soudain l’amour, un premier amour, qui, s’il la chamboule, ne remet pas en cause son indépendance, chevillée au corps. Portée par une actrice impressionnante de solidité et de douceur, la sensualité déborde ici la seule sexualité, à l’image de son titre : un merle qui se pose fugacement dans un buisson de ronces, alors qu’on cueille des mûres.

Ce film, sélectionné à la Quinzaine des cinéastes - Cannes 2023, est présenté en avant-première de sa sortie en salles le 13 décembre. En présence d’Elene Naveriani, cinéaste, de Tamta Melachvili auteure du livre dont le film est l’adaptation, Merle, merle, mûre (trad. Alexander Bainbridge et Khatouna Kapanadzé, Tropismes, oct. 2023), et de Nana Ekvtimishvili, cinéaste, romancière, marraine de cette édition. Animation : Antoine Guillot, critique, producteur de l’émission Plan large sur France Culture.

Notons également la rencontre avec deux traductrices du géorgien, Maïa Varsimashvili-Raphael

et Marika Megrelishvili, ce lundi 27 à 16h30. En présence de Tamta Melachvili, autrice du roman Merle, merle, mûre (trad. Alexander Bainbridge et Khatouna Kapanadzé, parution oct. 2023, éditions Tropismes), et d’Iva Pezuashvili, auteur du livre Le Bunker de Tbilissi (trad. Marika Megrelishvili, parution oct. 2023, éditions Emmanuelle Collas).

Ce rendez-vous sera l’occasion d’entendre ces deux voix originales de la littérature géorgienne et de mettre à l’honneur celles et ceux qui ont permis qu’elles adviennent en français : les traducteurs et les éditeurs. La rencontre sera accompagnée de lectures scéniques par les étudiants de la Volia et par Jules Audry, metteur en scène et pédagogue. Animation : Marie Vrinat-Nikolov, professeure de langue et littérature bulgares.

Avec le soutien de l’European Union Prize for literature.

La Volia est une école d’art dramatique fondée en 2021 par Jules Audry. Il s’agit d’un lieu d’entraînement pour acteurs·à la recherche d’une formation exigeante. L’école se distingue par un corps pédagogique diplômé dans sa discipline, moderne dans sa vision de l’enseignement et ancré dans de solides traditions théâtrales.

Ci-dessous, deux extraits du film :