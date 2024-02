Dune : encore un, mais bientôt la fin

Lors d'une conférence de presse en Corée du Sud, le réalisateur annonce la couleur du deuxième opus achevé, qu'il estime « bien meilleur que la première partie » à tous points de vue :

« Il y a quelque chose de plus vivant dedans (...) J'ai essayé d'atteindre une intensité et une qualité d'émotions que je n'avais pas atteintes avec la première partie, avant d'ajouter « je ne dis pas que le film est parfait, mais je suis bien plus satisfait de la deuxième partie que de la première. J'ai hâte de le partager avec les fans et les cinéphiles. »

Après une première partie aux recettes estimées à 402 millions $ (soit près de 370 millions €), Denis Villeneuve maintient l'idée de trilogie, et ajoute que le prochain épisode après Dune. Le Messie, « sera le dernier film ».

Dans ce second volet, Paul Atreides s'allie avec Chani et le peuple Fremen dans une insurrection contre ceux qui ont détruit sa famille. Tourmenté par des visions menaçantes, il fait face au dilemme ultime : opter entre son amour pour Chani et le futur de l'univers.

À noter que Warner Bros et Legendary ont changé la date de sortie, en l'avançant progressivement : d'abord programmée pour le 3 novembre, la date de lancement a été décalée au 15 mars 2024 suite aux grèves à Hollywood.

Tout compte fait, la sortie a été avancée de deux semaines par rapport à cette dernière date.

Crédit photo : Warner Bros / Legendary