Un film sur Miguel de Cervantes signé Alejandro Amenábar

L'intrigue se déroulera en effet dans ce qui deviendra la capitale de l'Algérie, en 1575, où Cervantes, soldat de la marine espagnole blessé, est détenu prisonnier par des corsaires ottomans. Celui qui a participé à l'historique Bataille de Lépante fait face à une mort cruelle si sa rançon n'est pas payée rapidement.

Dans sa cellule, le jeune homme découvre un refuge dans l'art de raconter des histoires. « Forgées à partir de résilience et d'espoir, ses histoires captivent ses compagnons de réclusion et attirent l'attention de Hasan, le Bey d'Alger énigmatique et redouté, créant une affinité secrète entre le captif et son ravisseur », peut-on lire dans la présentation du film : « Alors que les tensions montent dans la ville, Cervantes, animé par un sens inébranlable de l'optimisme, élabore un plan audacieux pour la liberté. »

« Une grande histoire inédite, la sienne »

La distribution comprendra Julio Peña, notamment aperçu dans la série Netflix Berlin. Il sera accompagné d'Alessandro Borghi, en attendant la révélation de l'entièreté du casting.

Le cinéaste hispano-chilien a expliqué à Variety, au sujet de ce projet : « Dans ce film, comme dans mes précédents, je jouerai avec les contrastes : entre la dure réalité vécue par Miguel de Cervantes et le pouvoir de l'imagination, entre les tentatives d'évasion épiques et les misères de la captivité, et entre la cruauté de ses ravisseurs et le paradis du hammam et la joie dans les rues d'Alger. »

Et de continuer : « Miguel de Cervantes a vécu tout cela, et c'est précisément ce qui a conditionné l'humanisme et la complexité de son œuvre. On sait qu'il écrivait déjà à l'époque, et l'un de ses récits dans Don Quichotte, appelé précisément Le Captif, contient de nombreuses références autobiographiques. Miguel de Cervantes a laissé une grande histoire inédite : la sienne. Il est temps que nous l'entendions. »

La production, au budget de 15 millions $, sera tournée en Espagne, notamment à Valence, Alicante et Séville. Le tournage doit commencer en avril. Le film est produit par Bovaira chez Mod Producciones, Himenóptero et Misent Producciones, en coproduction avec Propaganda Italia, et avec la participation de Netflix et TVE et le soutien de l'ICAA, de la Generalitat Valenciana et d'Eurimages. Film Constellation se charge des ventes mondiales et présentera le projet aux acheteurs lors du Marché du Film Européen.

Fabien Westerhoff, de Film Constellation, est formel : « La capacité saisissante d'Alejandro Amenábar à plonger dans l'esprit et la psychologie d'un personnage est inégalée. Voir le monde à travers les yeux de l'un des génies littéraires les plus emblématiques du monde au carrefour de deux civilisations sera un régal pour le public du monde entier. »

Un réalisateur et un auteur consacrés

Alejandro Amenábar est célébré pour son travail, qui allie des éléments de genres variés, du drame psychologique au thriller et à la science-fiction, comme pour son génie de la narration, à base de scénarios complexes et innovants. Son premier long-métrage, Tesis, reçoit sept Goyas - équivalent espagnol des Césars -, dont celui du meilleur film, de la meilleure réalisation et du meilleur scénario original.

Il raconte les mésaventures d'Angela, étudiante en cinéma qui travaille sur une thèse consacrée à la violence dans les médias audiovisuels. Une découverte troublante au cours de ses recherches : l'existence réelle des snuff movies, des films montrant de véritables mises à mort, et la proximité inquiétante de leurs créateurs...

Son deuxième long-métrage, Ouvre les yeux, est tout aussi remarqué : Cameron Crowe en propose un remake en 2001, avec Tom Cruise, Cameron Diaz, Penélope Cruz et Kurt Russell. Sept nouveaux Goyas pour l'important Les Autres, avec Nicole Kidman, inspiré des Innocents, lui-même tiré du Tour d'écrou de Henry James, et de La Maison du diable, adaptation signée Robert Wise de La Maison hantée de Shirley Jackson.

Son film Mar Adentro, basé sur l'histoire vraie de Ramón Sampedro et mettant en vedette Javier Bardem, remporte 14 Goyas, l'Oscar du meilleur film étranger, le Golden Globe du meilleur film étranger, le Grand Prix Spécial du Jury au Festival de Venise et l'European Award du meilleur réalisateur et du meilleur acteur.

Parmi les projets récents de celui qui est aussi compositeur, on peut citer son long-métrage Lettre à Franco de 2019 et la série Fortuna en 2021.

Miguel de Cervantes est lui surtout connu pour son chef-d'œuvre Don Quichotte, souvent considéré comme le premier roman moderne et un classique majeur de la littérature occidentale. Il a mené une vie aussi riche que tumultueuse, marquée par des périodes de grande pauvreté, des blessures de guerre, une captivité de cinq ans aux mains des pirates barbaresques et de multiples épreuves qui ont profondément influencé son œuvre.

Ses expériences diverses, allant de soldat à collecteur de taxes, en passant par son emprisonnement pour irrégularités financières, ont donné à ses écrits une perspective unique, mélangeant réalisme, satire et parodie. Au-delà de Don Quichotte, Cervantes est l'auteur d'un corpus varié incluant des nouvelles, des poèmes et des pièces de théâtre. Ses Nouvelles exemplaires sont considérées comme des précurseures du genre de la nouvelle en Europe.

Crédits photo : Vicky Carras (CC BY-SA 2.0) / Domaine public