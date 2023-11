Un film sur Joan Didion, qu'elle “aurait pu faire avec Antonioni

Quelques années après sa disparition, Joan Didion sera de retour sur les écrans de cinéma, à l'occasion d'un long-métrage écrit et réalisé par Matthew Wilder, qui avait signé en 2006 un biopic consacré à Philip K. Dick, intitulé Your Name Here.

« Je lis chaque mot écrit par Joan, puis je mets tout dans un grand mixer », explique le scénariste-réalisateur à Deadline. Il y ajoute également « l'histoire et la culture de cette période, et ce qui traversait l'esprit de Joan, pour créer un résultat virevoltant, lyrique et étrange ». Le tout devrait se concentrer sur la fin des années 1960, un des sommets de la carrière de l'autrice.

En 1968, elle publie en effet Slouching Towards Bethlehem, qui s'inscrit dans le Nouveau Journalisme en mêlant reportage, observations sociologiques et implication personnelle. Elle accumule les articles dans de nombreuses revues, dont Life, Esquire, The Saturday Evening Poast, The New York Times et The New York Review of Books.

De l'avis de Wilder, le film s'approcherait de « l'œuvre que Joan aurait pu faire avec Antonioni à la fin des années 60 ».

Les producteurs du long-métrage font monter l'attente, à l'instar de Reza Sixo Safai, qui assure que le rôle de Joan Didion « restera dans les mémoires pour les années à venir ». Autant dire que le casting devra se montrer à la hauteur...

Didion avait été le sujet d'un documentaire, diffusé par Netflix et réalisé par Griffin Dunne, son neveu, intitulé Joan Didion: The Center Will Not Hold (2017).

La date de sortie pour l'instant annoncée est 2025.

Photographie : Joan Didion en 1970 (Kathleen Ballard, Los Angeles Times, CC BY 4.0)